V sobotu jej čeká další bitva podle pravidel smíšeného bojového umění MMA při akci Oktagon 23, kterou již tradičně bez diváků přivítá Zoner Bobyhall v Brně. Kalašnik nastoupí ve welterové váze do 77 kilogramů. „Sundavám kolem sedmi osmi kilogramů, ale nenechávám to na poslední týden, od neděle třeba pět kilo. Jde to víceméně samo, vycházím podle tabulek,“ popisuje zápasník Jetsaam Gymu Brno.

Když shazoval poprvé v profesionální kariéře, ani nevěděl, jak na to. Teď už si našel systém. „První shazování bylo peklo, nikdy jsem tolik neshazoval. Trvalo, než jsem se naučil finty. Je to kombinace filozofie, biologie, všechno v jednom. Potřeboval jsem nějaký čas, abych se naučil dobře shazovat a nemělo to vliv na tělo. Ani po čtyřech letech nemůžu říct, že jsem profík. Neshazuji skoro nic, jsou chlapi, kteří sundávají dvacet kilo za pár týdnů,“ upozorňuje šestadvacetiletý Kalašnik.

Základ ubírání kilogramů před oficiálním vážením, které bojovníky před Oktagonem 23 čeká v pátek ráno, spočívá v odvodnění. „Poslední týden vyřazuji sacharidy, které zadržují vodu. Hodně piju, pondělí a úterý kolem pěti šesti litrů vody, poslední dva dny už jeden litr nebo jen půllitr. Jak do sebe nedostáváte cukry, zapne se taková páka. Když ze začátku piju hodně vody a pak přestanu, tělo začne potit i to, co by nevypotilo sportem,“ líčí Kalašnik.

Přestože ve středu večer ještě vyběhl, kila už shazuje jinak. „Poslední dny stačí sauna nebo horká vana, aby tělo vypouštělo vodu, za jednu vanu shodím dvě tři kila,“ popisuje.

Někdy se stane, že těsně před zápasem cítí slabost. „Občas mi to nesedlo. Pořád se snažím vzdělávat, ale všechno je o detailech, může hrát roli, co si dáte, či nedáte. Zatímco v UFC mají všichni zápasníci výživové poradce, kteří jim rozepíšou jídlo na minuty a sami připraví, v České republice jsme pořád laici, trochu zaostáváme. Snad se to změní a poznáme, jak správně shazovat,“ přeje si bojovník, jemuž radí hlavně trenéři nebo týmoví parťáci Jan Gottvald a Jiří Procházka.

NÁVRAT MONSTERA

Při sobotním Oktagonu 23, který startuje v šest hodin večer, se mu postaví zkušený Tomáš Bolo ze Slovenska. „Vždycky chodil vyšší váhu do 84 nebo 93 kilo, teď poprvé hubne do 77. Uvidíme, jak se s tím popere, je to veterán československé scény, má dvakrát víc zápasů. Poslední souboj prohrál smolně skrz zranění. Doufám, že to bude zajímavý skalp,“ vyhlíží výhru Kalašnik.

Vrchol třináctizápasového programu obstará návrat legendy domácí scény Petra „Monstera“ Knížete. Ten začínal s judem, zažil i garážové turnaje a jeho první zápas v MMA se datuje už do roku 1999. Později stál u rodu české scény, která se tvořila hlavně kolem něj. Ve svých dvanácti profesionálních zápasech našel jediného přemožitele, v roce 2013 jej zdolal Karlos Vémola, který se v té době vrátil z UFC.

Kníže teď přichází pod křídla Oktagonu dovršit svůj odkaz a získat titul v kategorii do 77 kilogramů. Proti zápasníkovi a trenérovi, který stojí za úspěchy Macha Muradova, nastoupí italský bojovník Andrea Fusi. „Samozřejmě Fusiho nepodceňuji. Měl dva zápasy v Bellatoru, je mladší, dravý kluk, má poměrně dobrou kondici a je komplexní. Jsem na to ale dobře připravený, takže z mé strany by v tom zápase neměl být problém,“ povídá Kníže pro Oktagon.

Jenže italský „Il Barbaro“ mu chce návrat do klece znepříjemnit. „Mým cílem je vyhrát a udělat show. Chci se stát jedním z nejlepších v Evropě ve welterové váze,“ vzkázal Fusi.

A jak vidí hlavní duel Oktagonu 23 brněnský bojovník? „Monster Kníže dřív trénoval v Brně, je to legenda československé scény, začínal v devadesátých letech, kdy pomalu nebyla žádná pravidla ani rukavice, mohlo se snad všechno kromě kousání. Mám k němu respekt, v jeho době nemělo MMA takový marketing. Rád se na zápas podívám, zajímá mě, v jaké je formě,“ hlásí Kalašnik.