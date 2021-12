Výsledky Oktagonu 29:

David Kozma – Bojan Veličkovič (4.kolo, 3:16, TKO)

Karol Ryšavý – Losene Keita (1.kolo, 2:55, KO)

Christian Eckerlin – Ioannis Palaiologos (1.kolo, 2:55, submise)

Matěj Kuzník – Krisztián Simon (vítězství na body)

Daniel Dittrich – Thomas Narmo (1.kolo, 5:00, TKO)

Al Matavao – Pavel Salčák (2.kolo, 0:37, TKO)

Marek Bartl – Jan Široký (vítězství na body)

Marcin Naruszczka – Jakub Běle (vítězství na body)

Jan Malach – Arda Adas (3.kolo, 3:59, submise)

Arthur Karavaev – Omar Santana (vítězství na body)

Roman Paulus – Peter Gabal (3.kolo, 4:50, TKO)

*zápasník tučným písmem v utkání zvítězil

Vítězství Růžového pantera, jak si Kozma přezdívá, se nerodilo snadno. Ve třetím kole ho Veličkovič trefil kopem do hlavy, po němž se mu podlomila kolena. „Ve třetím kole mě nahulil, což jsem hodně cítil. Zápas to byl náročný, ale Apollo byl můj nejtěžší soupeř, protože jsem po zápase s ním vypadal hůř a na tiskovce jsem chrochtal a skoro jsem nemohl mluvit,“ připomněl Kozma květnové klání s brazilským soupeřem, ve kterém vyhrál až na body.

Veličkovič zmíněný moment ve třetím kole nevnímal jednoznačně jako výhodu pro sebe. „Neudělal jsem to špatně, ale on prokázal, že je velmi tvrdý bojovník, a proto je šampionem. Jedna část ve mně chtěla dokázat, že zvládnu pětikolový zápas, ale možná jsem měl jít po ukončení,“ řekl Veličkovič.

Kozma si za svůj výkon vysloužil rovněž odměnu padesát tisíc korun za výkon večera. „Jsem spořílek, takže budu spořit,“ vysvětlil, jak s bonusem naloží.

V hlavním předzápase knokautoval v prvním kole Nizozemec Losene Keita Slováka Karola Ryšavého. Ve své kariéře tak ještě neprohrál jediný zápas. „Zkušeností mám dost a porazil jsem trojku lehké váhy Ryšavého, tak proč bych nemohl zápasit o titul,“ sdělil Keita, který svým výkonem nadchl všechny přítomné diváky.

Drtivý tlak Keity uznal i jeho soupeř Ryšavý. „Čekali jsme, že bude tlačit, ale taky jsme čekali, že mu postupně budou ubývat síly. Chtěl jsem ho svázat, aby se unavil, ale ruce má strašně rychlé a dokázal na vše reagovat. Ještě jsem proti takovému soupeři nestál a myslím, že velmi zamíchá kartami v lehké váze,“ usoudil Ryšavý.

V souboji těžkých vah mezi Danielem Dittrichem a Norem Thomasem Narmem se odehrálo pouze jedno kolo. Po něm zvítězil technickým knokautem Dittrich, jelikož Nor nemohl kvůli zdravotním problémům nastoupit do druhého kola. „Byl jsem v dominantní pozici, takže taková tma před obličejem. Jestli jsem ho trefil na zátylek, tak mě to mrzí, ale úmysl v tom nebyl. Viděl jsem, že už je dobitý, tak jsem valil rány, co to jen šlo,“ vysvětlil Dittrich poslední sekvenci úderů.

Celý turnaj Oktagon 29 se protáhl, protože všechny zápasy na vedlejší kartě trvaly tři kola.

LUKÁŠ SOLAŘ