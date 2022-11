S ukrajinskými mistryněmi jen set. KP padlo s Dniprem i podruhé

Ani napodruhé to proti ukrajinskému Dnipru nevyšlo. Královopolské volejbalistky si v sobotu večer s jediným zahraničním zástupcem české extraligy nevěděly rady a doma podlehly 1:3 na sety. „Je za námi těžký zápas s kvalitním týmem. Dnipro bylo agresivnější, my jsme se snažily tlačit. Je to pro nás alespoň dobré porovnání,“ hledala pozitiva blokařka KP Ela Koulisiani.

S ukrajinským Dniprem královopolské volejbalistky prohrály i doma a v extraligové tabulce jsou na šesté místě. | Foto: KP Brno