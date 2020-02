Do Berlína vyrazila z Brna trojice závodníků: Tomáš Bábek nastoupí v keirinu a pevném kilometru, Pavel Kelemen s Martinem Čechmanem pak do sprintu jednotlivců. „Kluci vypadají dobře. Měli desetidenní soustředění na Mallorce, kde vyšlo super počasí, trénovali na dráze, vše klapalo, jak mělo. Teď je na nich, aby to dokázali. Taky si trochu odpočinuli v teple, protože v sezoně létali tam a zpátky po celém světě. Věřím, že jim Berlín bude sedět,“ zadoufal jeden z trenérů brněnské Dukly a reprezentace Lubomír Vojta.

Oproti zvyklostem nevstoupí brněnští dráhaři do světového šampionátu hned první den. Ve středu jsou totiž na programu úvodní týmové sprinty, do kterých česká reprezentace nezasáhne, přestože si místo vyjela. „Problém je ve špatně poskládaných disciplínách, spíš by nám tentokrát týmový sprint uškodil. Nemáme tak velkou a vysoce kvalitní jezdeckou základnu, abychom mohli všechny jezdce prostřídat jako třeba Nizozemci. Navíc v týmovém sprintu nemáme šanci bojovat o olympiádu, takže jsme se rozhodli, že ho vynecháme,“ vysvětluje Bábek.

Týmový sprint totiž předchází keirinu, který přijde na řadu hned zítra. Pozítří pak následuje kilometr s pevným startem. To by pro Bábka znamenalo tři disciplíny ve třech dnech po sobě. „Týmový sprint chceme jezdit, ale chybí nám rozjížděč na první pozici, v tom za světem zaostáváme. Pavel (Kelemen – pozn. red.) je docela dobrý, jenže pak schází na druhé pozici. V týmovém sprintu navíc nemáme velké ambice, medaile jsou nereálné, takže to třeba kluky ani nemrzí. Mohou se soustředit na individuální disciplíny,“ poznamenal Vojta.

O olympijské hry zabojují brněnští dráhaři v keirinu a sprintu jednotlivců. V obou disciplínách zatím drží postupové pozice, ale potřebují je v Berlíně ještě uhájit před svými nejbližšími pronásledovateli.

Bábek získá jistotu v keirinu, pokud postoupí do semifinálové dvanáctky, ale nutné to není. „Hrozně nerad to říkám dopředu, ale olympiáda už by měla klapnout, pokud nenastanou nečekané komplikace. Hodně mi pomohl bronz na svěťáku v Austrálii, tím se nám trošku ulevilo,“ povídal Bábek před startem.

Ve sprintu potřebují brněnští dráhaři aspoň jeden postup z kvalifikace a ideálně až do osmifinále. „Když ve sprintu postoupíme dvakrát, mělo by to stačit. Varianty bodových propočtů jsou složité, ale takhle může olympiáda vyjít,“ podotkl trenér Vojta.

Dukla Brno na mistrovství světa:

Keirin – Tomáš Bábek (čtvrtek, od 14.30 hodin)

Kilometr s pevným startem – Tomáš Bábek (pátek, 15.18)

Sprint jednotlivců – Pavel Kelemen, Martin Čechman (sobota, 11.30)