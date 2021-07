Třídenní klání odstartuje už v pátek od čtyř hodin odpoledne při mládežnickém Kinder Cupu. V sobotu v deset hodin dopoledne začne Mistrovství Sokolnic a nedělní hlavní program Saňař Cupu zahájí v půl desáté dopoledne boje ve skupinách. „Chtěli jsem udělat větší turnaj, přidat ještě holky a veterány. Přece jen jde o třicátý ročník a kdo ví, jak to bude dál. Samozřejmě nám zkřížil plány covid, někteří si účast rozmysleli, mezi nimi i Slováci,“ nastínil složité přípravy jeden z organizátorů Marcel Přichystal.

Dohromady se jubilejního Saňař Cupu zúčastní třicet celků. „Bude to opět futsalový svátek. Brali jsme přednostně stálé týmy, které mají nějakou tradici, aby si zahrály celky, které nám drží věrnost a mají vztah k Saňař Cupu. Hlásily se nám další, třeba veteránské, ale v těchto dnech to jinak udělat nejde,“ objasnil Přichystal.

Loni představovalo vrchol Mistrovství Sokolnic, které ovládla Sebranka. Předloňské klání patřilo Kolomazníkům s několika českými reprezentanty v malém fotbale. „Jistě opět prokážou kvalitu. Uvidíme, s čím dojede Tango Hodonín, vždycky silné mužstvo má Hoťas team, což jsou podle mě tři hlavní favorité. Pořadím může zamíchat i Sebranka,“ jmenoval aspiranty na triumf.

FUTSALOVÝ MISTR

Tradiční turnaj okoření i účast čerstvého mistra republiky ve futsalu Jana Havla, který zvítězil s týmem Interobal Plzeň. „Jezdím na Saňař Cup od patnácti let. Posledních pár let už žiji v Plzni, takže pro mě není jednoduché dorazit, ale shodnou okolností to vyšlo s volnem v práci i s pauzou mezi tréninky, takže jsem toho využil,“ popsal třiatřicetiletý Havel.

Patří mezi opory pořadatelského týmu Saňaři A, který stál za vznikem turnaje. Pro něj je splněný cíl postup do nedělního play-off, které začne v půl páté odpoledne. „Hlavně se jdeme pobavit, nevidím kluky celý rok. Známe se strašně let a těším se. Uděláme si hezký víkend, turnaj si chceme užít, než se honit za vítězstvím a body,“ řekl Havel.

Sokolnická Futsal aréna u rybníka tradičně nabízí i bohatý doprovodný program. V pátek večer řídí letní noc DJ Boris, v sobotu zahraje kapela Legendy se vrací. „Diskotéka tradičně táhne, lidi jsou hladoví. Sice bude pod mrakem, ale snad nebude pršet. Omezení platí pro tisíc lidí, loni jsme jich měli 948. Musíme je zapisovat, kontrolovat čestné prohlášení, dodržujeme všechna nařízení,“ dodal Přichystal.

Pohodovou atmosféru si oblíbil i Havel. „Kluci se vždycky postarají o to, aby celý den i večer byla dobrá zábava, od skvělého jídla a pití až po večerní posezení. Umí to zařídit, přece jen to nedělají poprvé,“ ocenil pořadatele úřadující futsalový šampion.