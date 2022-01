Jeho otec se stal v roce 1992 prvním českým olympionikem v badmintonu a od té doby Mendreka tato událost ovlivňuje. Tátovi Tomaszovi se chce totiž vyrovnat. Do Tokia se však nedostal, v náročném kvalifikačním systému neuspěl.

A tak se rozhodl něco zásadního změnit. „Po kvalifikaci na olympijské hry jsem potřeboval nějaký nový impuls do dalšího fungování, také toho tréninkového. Celý život jsem se připravoval na singla, kde jsem už nejspíš narazil na svůj strop. Naskytla se možnost zahrát si s Ondrou. Po rozhodování jsem do toho šel,“ popsal zásadní rozhodnutí Mendrek, který se rozloučil se singlovou kariérou v Brně na LI-NING Czech Open.

V singlu vystoupal nejvýš v roce 2018 na 91. místo. Vyhrál několik turnajů a třeba v roce 2012 obsadil deváté místo na juniorském mistrovství světa. Jenže celou dobu slýchal také od trenérů, proč se na čtyřhru více nezaměří. „Prý mám na to výborné predispozice tím, jak jsem menší a svalnatější. Jenže já jsem neměl moc možnost hrát v Česku s někým,“ pravil Mendrek, který se tak letos naplno spojil s Králem.

Po prvních pár měsících hodnotí spolupráci pozitivně. „Podařilo se nám dostat na sto dvacáté místo žebříčku před rozmražením a po něm pak budeme v první světové stovce. Pro mě je to velký krok dopředu. Ukázali jsme, že cesta z republiky do badmintonového světa nemusí vést pouze přes singl. Výsledky, které jsme nahráli, za to jasně mluví,“ podotkl.

Přitom rozdílů oproti singlu je prý dost, adaptace není jednoduchá. „Singl je víc běhavý, debl je zase silovější a dynamičtější. Sleduji, jak tělo na nové pojetí badmintonu reaguje. Musím uznat, že jsem víc unavenější po deblových trénincích a turnajích,“ potvrdil elitní český hráč. „Zvlášť ve hře s asijskými páry musí člověk reagovat rychleji a bystřeji. Je tam prostě víc faktorů, které člověka stresují,“ pokračoval.

Nejen o rychlosti je však debl, páry musejí být na soupeře důkladně připravené, taktika v něm hraje velkou roli. „Je to akčnější, zároveň se zde hodně uplatní strategie. Proto mě debl mnohem víc baví,“ dodal Mendrek.

Společně s Králem letos na turnaji v Litvě skončili třetí, v Řecku pak vybojovali druhé místo. To se však jednalo o akce nižší kategorie. Koncem roku na okruhu Challenge dvakrát vybojovali účast ve čtvrtfinále, a to v Irsku a ve Skotsku.

„Hlavně se mi líbil styl, jakým jsme hráli a také jaké páry jsme poráželi. Jednalo se třeba o anglický pár Callum Hemming, Steven Stallwood, kteří jsou ve světové padesátce. Dále jsme těsně prohráli s párem z top 30 z Indie,“ upřesnil Mendrek, který se připravuje v letos nově vzniklém Národním badmintonovém centru v Plzni. Tam se potkává třeba s badmintonistou Janem Loudou.

I ten v roce 2021 prokázal skvělý progres, vyhrál také mezinárodní turnaj v Brně. „S Honzou se podporujeme a přejeme si navzájem. Je skvělé, že v Plzni můžeme takto spolu trénovat a připravovat se a výsledky přicházejí. Honzovi se daří, tak nás to hodně motivuje. Co se týče herní stránky a fungování, tak je to v českých podmínkách určitě pokrok. Ale dvacet let tady nic podobného nebylo, takže se dají ještě některé věci posouvat,“ dodal Mendrek o Národním badmintonovém centru v Plzni.

JIŘÍ UHLÍŘ