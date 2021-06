Atletické hvězdy se představí na stadionu Pod Palackého vrchem, finálový program začíná v šest hodin večer, závody žáků a rozběhy už hodinu po poledni. „Mítink chci nadále držet, protože si to zaslouží. Kvalitu zase o kousek posuneme. Očekáváme hodně dobré výkony, někteří závodníci k nám jedou přímo z Diamantové ligy,“ uvedl ředitel Tomáš Vojtek.

Do Brna míří i čerstvý vítěz Odložilova memoriálu v dálce Radek Juška, který na Julisce předvedl výkon 811 centimetrů. Do splnění ostrého olympijského limitu mu schází jedenáct centimetrů. „Cítí formu a jede si ho k nám skočit,“ řekl Vojtek.

Vrchol mítinku přijde nejspíš v mužské výšce, kde se potkají tři bahamští skokani v čele s někdejším mistrem světa Donaldem Thomasem, jehož doplní Jamal Wilson a Trevor Barry. „Hodně dlouho se spolu nepotkali, bude to takové bahamské mistrovství v Brně,“ usmál se ředitel.

Finálový program

18.00: zahájení mítinku

18.05: 400 m a dálka mužů

18.15: koule mužů

18.20: 1500 m žen

18.30: výška mužů

18.45: 400 m žen

19.00: 100 m překážek žen

19.10: oštěp mužů

19.15: 100 m mužů a trojskok žen

19.30: 100 m žen

19.45: 3000 m překážek mužů

Zajímavou podívanou slibuje také mužský běh na 3000 metrů překážek, kde se v dobré formě ukazuje český reprezentant Damián Vích. „Steepl bude mezinárodně velmi slušně obsazený, čeští běžci by mohli atakovat nejlepší časy za posledních patnáct let. Myslím, že se poběží kolem 8:30, což už je čas extratřídy, jaký se běhá na nejlepších mítincích. V České republice se normálně moc neběhá pod devět minut,“ řekl Vojtek. Tempo by měl udávat turecký reprezentant keňského původu Hilal Yego s osobním rekordem 8:03. „U něj ještě čekám na potvrzení,“ dodal.

Epidemiologická opatření mezi zeměmi zamezí startu některých hvězd, v oštěpu se nakonec nepředstaví stříbrný medailista z mistrovství světa Egypťan Ihab Abdelrahman. „Místo něj ovšem přijede vítěz Odložilova memoriálu Pavel Mjaleška,“ zmínil ředitel start běloruského oštěpaře.

Vrcholnou podívanou slibuje i mužská koule, kde se o triumf poperou portugalští reprezentanti – jde o bronzového z mistrovství Evropy 2016 Tsanka Arnaudova nebo čtvrtého z nedávného halového evropského šampionátu v Toruni Francisca Bela. Osobním rekordem přes 21 metrů se pyšní Jihoafričan Jason van Rooyen.

Elitní čeští atleti nastoupí na běžeckém oválu. Na čtvrtce Lada Vondrová, na stovce Pavel Maslák či Klára Seidlová. Kvalitní konkurence se sejde také na stovce překážek.

Na stadion může zavítat dva tisíce diváků, vstup je zdarma. „Samozřejmě při dodržování aktuálních pravidel o očkování, prodělaném covidu, na místě bude stánek pro testování,“ dodal ředitel.