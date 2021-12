Jeho svěřenky přesto končí v evropském poháru s dobrými pocity. Vždyť v prvním kole postoupily přes švýcarský tým Cheseaux. „Už to byl úspěch. Všichni jsme pak přemýšleli, že by šlo postoupit i dál, ale to se nepovedlo,“ konstatoval brněnský lodivod.

Podle něj je každá účast v evropských pohárech i pro tak zkušený tým obohacující. „Jednak hráčky získávají zkušenosti, ale taky jde o tmelení družstva. Byli jsme spolu dvakrát pohromadě na víc dní v zahraničí. V minulých letech se nám nestávalo, abychom na evropský pohár odjeli v kompletním složení. Je to takový teambuilding,“ zmínil Boula.

Účast v evropských pohárech si pochvaluje i nahrávačka Radka Mokrá. „Dalo mi to hodně. Hlavně zkušenost zahrát si se zahraničním týmem. Kromě zápasů v reprezentaci jsem proti žádným týmům z ciziny nehrála. Doufám, že se do evropského poháru dostaneme i v příští sezoně,“ pravila pro klubový web Mokrá.

Přes léto došlo v brněnském klubu k radikální obměně, i proto tým potřeboval čas k sehrání. „Je to v tomto ohledu daleko lepší než na začátku sezony. Holky už o sobě ví líp. Znají své role a s čím mohou počítat,“ pochvaloval si Boula.

Nyní už Šelmy vrhají všechnu pozornost na domácí soutěž, kde jim dvě kola před koncem druhé třetiny dlouhodobé části sezony patří až šestá příčka tabulky. „Chceme se dostat co nejvýš, abychom měli ve čtvrtfinále play-off co nejschůdnějšího soupeře. Bude to ale těžké, protože mezi námi a pátým Prostějovem už je velká mezera (oba týmy dělí devět bodů, Šelmy mají zápas k dobru – pozn. red.),“ podotkl Boula.

Do Vánoc Šelmy čeká dvojzápas s druhým týmem tabulky Ostravou. Nejprve se oba celky střetnou ve čtvrtek od pěti hodin odpoledne v Ostravě, odveta je na programu v sobotu v Brně. Královo Pole, jemuž patří třetí pozice tabulky, si zahraje naposledy před svátky v sobotu, kdy doma přivítá Šternberk.