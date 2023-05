Čtyři zápasy nestačily, o extraligových mistryních rozhodne až závěrečný pátý duel. Volejbalistky Šelem ve čtvrtek doma jasně odvrátily titulový mečbol Králova Pole, po výhře 3:0 na sety si vynutily pokračování série. Vítězky bitvy o Brno tak budou slavit až v neděli, kdy jeden z celků v hale ve Vodově ulici získá historický triumf.

Volejbalistky Šelem (ve žlutém) vyhrály čtvrtý zápas nad KP 3:0 na sety a vynutily si rozhodující pátý duel. | Video: Jakub Tručka

Poprvé nemusel ve finálové sérii rozhodovat maximální možný počet setů. Právě naopak, Šelmy nedovolily KP ani jedinou sadu. „Ze začátku to byla taková přestřelka na servisu a nám se možná i díky domácí hale dařilo mnohem víc. Když v minulých utkáních soupeřky padaly dolů, tak si pomohly právě podáním, tentokrát se jím ale ještě víc potopily. Nám to naopak dodalo jistotu,“ hodnotil kouč Šelem Ondřej Boula.

Svěřenky kouče Erika Nezhody toužily na palubovce soupeřek oslavit první extraligový titul po šestnácti letech. Jenže ve čtvrtém utkání dokázaly vzdorovat jen v prvním setu, ve kterém měly i setbol. „Neproměněný setbol nás rozhodil, Šelmy byly od druhé sady vlastně ve všech činnostech lepší. Měly zorganizovanou přihrávku a my jsme nedokázali reagovat na jedinou jejich variantu v útoku. V podstatě jsme už pak vyklidili hřiště,“ nebyl spokojený Nezhoda.

Šelmy po zvládnuté koncovce prvního dějství vypadaly ve hře mnohem lépe, Královu Poli ve druhé sadě dovolily devatenáct bodů, ve třetí pak už jen šestnáct. „Pro nás bylo opravdu hodně důležité, že jsme ustáli první set, na soupeřky to pak asi trochu padlo,“ podotkl Boula.

Jeho svěřenky i počtvrté vyhrály první dějství, poprvé však zvládly i druhou sadu. KP se po tvrdém direktu v koncovce úvodního setu nedokázalo vzpamatovat. „Nějak speciálně jsme se ale na druhou sadu nesoustředili. Neměli jsme do ní ani dobrý vstup, ale byli jsme schopní soupeřky zastavit a brzo přes ně jít do vedení. Pak už jsme je zmáčkli pod sebe,“ těšilo domácího stratéga.

Pro Královo Pole musí být čtvrteční duel podstatným varováním, poprvé totiž nedokázalo držet s brněnskými rivalkami krok. Vítězkám domácího poháru nefungovaly ani jejich tradiční zbraně. „V prvním setu jsme si možná už začali myslet, že to půjde samo a skončilo to neproměněným setbolem. Pak už jsme vůbec nedokázali změnit vývoj zápasu, Šelmy výborně servírovaly i bránily. Odhalily naše slabiny,“ přiznal královopolský lodivod.

V neděli si to tak oba brněnské celky rozdají ve velkolepém finále. Vítěz bere vše, pro poraženého to tentokrát bude krutější než obvykle. „Zatím neměl nikdo psychicky navrch po žádné výhře, takže i v neděli to bude hlavně o začátku zápasu. Nikdo nebude do rozhodujícího utkání vstupovat se žádnou výhodou,“ přesvědčoval Boula.

Šelmy Brno - KP Brno 3:0

Sety: 26:24, 25:19, 25: 16.

Rozhodčí: Rychlík, Krtička.

Stav série: 2:2 na zápasy.

Šelmy Brno: Kozubíková, Marková, Šmídová, Kyryčenková, Šotkovská, Širůčková, libero Chevalierová - Benediktová, Podhrázká, Dubianská.

KP Brno: Bukovská, Koulisiani, Moreno, Nikolovová, Kamasová, Hrušecká, libero Digrinová - Kuníková, Rožnovjaková, Pelikánová.