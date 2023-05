Tohle volejbalové finále má prostě vše! I druhé utkání v bitvě o extraligovou trofej dospělo až do pátého setu, v nesmírně dramatické koncovce však tentokrát pevnější nervy ukázaly Šelmy, které odvrátily mečbol a po výhře 3:2 na sety vyrovnaly finálovou sérii.

Volejbalistky brněnských Šelem (v šedém) zvládly druhou finálovou bitvu 3:2 na sety a vyrovnaly tak sérii s Královým Polem. Ilustrační foto. | Foto: VK KP Brno

Už pošesté se v sezoně utkaly brněnské rivalky. A hned čtyřikrát je musela rozsoudit až závěrečná sada, ve finále zatím diváci viděli maximální možný počet setů v obou utkáních. „Že to bude vyrovnané a dramatické jsme čekali, ocenil bych ale naši bojovnost. Navíc jsme tentokrát v koncovce byli schopní dodržet taktické věci, které jsme si řekli,“ hodnotil kouč Šelem Ondřej Boula.

Až do závěrečného dějství byl páteční duel svým vývojem totožný s tím úterním. Šelmy do utkání lépe vstoupily, prohrály ale druhou sadu. V dramatickém třetím setu pak domácí volejbalistky nevyužily dva setboly a prohrály jej 24:26. „Bylo to hodně podobné, opět jsme tam měli šance, které jsme nevyřešili dobře a sadu jsme prohráli. Tentokrát jsme ale byli schopní se zvednout, dostali jsem soupeře pod tlak svojí obranou,“ těšilo Boulu.

Čtvrtý set pak jasně vyhrály Šelmy, v tiebreaku ale opět dlouho vedlo Královo Pole, které dokonce mělo i jeden mečbol. Jenže tentokrát s šancí ukončit zápas nenaložilo dobře. „Těžko říct, v čem to bylo jiné, rozhodovalo se v koncovkách. Rozdíl byl asi i ve štěstí, v pár dobrých úderech nebo jedné dobré obraně. Tam se to trhalo,“ hlesla královopolská blokařka Ela Koulisiani.

Svěřenky trenéra Bouly předvedly velký obrat ze 13:14 na 16:14 a mohly slavit první finálovou výhru, která znamená vyrovnání série. „Je to parádní, každý bod ve finále se počítá. Jsem rád, že jsme udrželi domácí neporazitelnost, i když to teda bylo o chlup. Hrozně musím ocenit holky, že po koncovce třetího setu, která nám utekla, dokázaly vstát, zabojovat a otočit nepříznivý vývoj,“ radoval se domácí lodivod.

Série hraná na tři vítězné zápasy se tak stěhuje do Králova Pole za vyrovnaného stavu, v pondělí od šesti hodin večer budou oba celky bojovat o obrovské přiblížení se titulu. „Nečekaly jsme, že nás čeká něco lehkého, přeci jen je to finále extraligy. Utkávají se dva nejlepší české týmy, tak je jasné, že to bude těžké. Nikdo nepředpokládal, že vyhrajeme 3:0 na zápasy. Bojovaly jsme, daly jsme do toho maximum a v pondělí jdeme na to znova,“ burcovala Koulisiani.

Šelmy Brno - KP Brno 3:2

Sety: 25:23, 14:25, 24:26, 25:11 a 16:14.

Rozhodčí: Rychlík, Peloušek.

Stav série: 1:1.

Šelmy Brno: Kozubíková, Marková, Šmídová, Kyryčenková, Šotkovská, Širůčková, libero Chevalirová - Benediktová, Beránková, Dubianská, Podhrázká.

KP Brno: Bukovská, Koulisiani, Moreno, Nikolová, Kuníková, Hrušecká, libero Digrinová - Pelikánová, Kamasová, Jelínková.