Semifinále play-off ženské extraligy pro ně doposud vždy bylo zakleté, nikdy se do něj nedostaly. Už to však ale neplatí. Volejbalistky brněnských Šelem zvládly pětizápasové drama s pražským Olympem a v boji o finále vyzvou vítězky základní části – Duklu Liberec. Série startuje už v pondělí na severu Čech od šesti hodin večer.

Volejbalistky brněnských Šelem (ve žlutém) zvládly čtvrtfinálovou sérii s pražským Olympem 3:2 na zápasy a v semifinále narazí na Liberec. | Foto: VK Šelmy Brno

Ve čtvrtfinálové sérii mezi Šelmami a Olympem platilo jasné pravidlo – kdo měl výhodu domácího prostředí, radoval se z výhry. Díky lepšímu umístění po základní části mohly Brňanky před vlastními fanoušky odehrát rozhodující páté utkání, po kterém slavily vítězství 3:2 na zápasy. „Jsem nejvíc šťastná, jak můžu být, na všechny holky jsem pyšná. Přistoupily jsme k tomu výborně a zvládly jsme to,“ radovala se pro klubový web kapitánka Šelem Ivona Marková.

Svěřenky kouče Ondřeje Bouly proklouzly do semifinále vůbec poprvé a konečně si tak zahrají o extraligové medaile. „Jsem hrozně ráda, že jsme dokázaly být v nejlepší čtyřce, protože všechny hráčky pro to hodně děláme. Dá to hodně energie, abychom hrály kvalitní zápasy, protože máme pracovní i domácí povinnosti. Jsem na nás strašně pyšná,“ pokračovala Marková.

V další fázi vyřazovacích bojů na Šelmy čeká náročná úloha. K postupu do finále potřebují najít recept na Liberec, který ovládl základní část. „Věříme si hodně, určitě do Liberce nejedeme na výlet. Chceme vyhrát, nejlepší by bylo, kdybychom sérii nenatahovaly a ušetřily trochu energie. Každopádně semifinále je to, co jsme chtěly a jedeme dál na plné pecky,“ burcovala dvaatřicetiletá blokařka.

Semifinále jako řemen. Suverénní KP vyzve mistrovský Prostějov a plánuje odplatu

Série startuje v pondělí v Liberci, na jih Moravy se přestěhuje ve čtvrtek. Šelmy v úvodu semifinále hodlají využít větší rozehranosti, jejich soupeřky totiž deset dní čekaly na další zápas. „Jsme v herním tempu, je to takový lauf, kdy jdeme utkání od utkání. Ve čtvrtfinále jsme hrály fyzicky i psychicky náročné duely, což nám určitě může pomoct. Na druhou stranu Liberec bude trochu víc odpočatý, ale stejně se pojede od nuly,“ nastínila Marková.

Rozpis semifinálové série play-off:

1. utkání - pondělí 10. dubna, 18.00: Liberec - Šelmy Brno

2. utkání - čtvrtek 13. dubna, 17.00: Šelmy Brno - Liberec

3. utkání - neděle 16. dubna, 18.00: Liberec - Šelmy Brno

případné 4. utkání - středa 19. dubna: Šelmy Brno - Liberec

případné 5. utkání - sobota 22. dubna: Liberec - Šelmy Brno.