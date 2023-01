Pavla Šmídová

Narozena: 12. listopadu 1992 v Brně.

Pozice: nahrávačka.

Kariéra: VK DDM Brno (2005-2007), KP Brno (2007-2012), Prostějov (2012-2014), Pallavolo Scandicci (Itá., 2014-2015), Budowlani Łódź (Pol., 2015-2018), Olymp Praha (2018-2019), Stal Bielsko-Biała (Pol., 2019-2020), Šelmy Brno (2021), Frýdek-Místek (2022).

Do aktuálně pátého týmu extraligy přestupuje nahrávačka z Frýdku-Místku, kde po návratu z mateřské dovolené začala ročník. „Zjistila jsem, že ještě můžu hrát na nějaké úrovni, takže moje cíle míří výš,“ popisuje.

S jejím příchodem tak opět ještě narůstají ambice Šelem, které konečně hodlají prolomit čtvrtfinálové prokletí. „Dlouhodobě nejsme daleko od toho probojovat se minimálně do semifinále, ale pořád se to nějak nedařilo. Když přišly zápasy, kdy jsme byli pod tlakem, tak nás to trochu zlomilo, proto jsme hledali typy hráček, které tomu pomůžou,“ líčí kouč brněnského celku Ondřej Boula.

Zkušeností má Šmídová na rozdávání. Pod dívčím jménem Vincourová si zahrála v Itálii a v Polsku, jako kapitánka dovedla reprezentační výběr ke zlatu v Evropské lize v roce 2019. „Každý zápas vám něco dá, takže určitě se vracím zkušenější. Ve Frýdku-Místku jsem si zkusila i pozici, kdy jsem vedla ostatní hráčky, než abych poslouchala, co mám dělat,“ podotýká sestra hokejisty Komety Tomáše Vincoura.

Dcera se vdávala, proto rodina Trávníčků vytvořila český rekord

Návrat brněnské rodačky je pikantní i vzhledem k její minulosti, Šmídová je totiž odchovankyně královopolského volejbalu. „Nikdy jsem se netajila, že bych chtěla být opět v Brně, tady je pro mě doma. Už mi nabídka od Šelem přišla několikrát, ale vždy jsem odmítala, protože to pro nás bylo neslučitelné s manželovým sportovním životem v Ostravě. I nyní budeme dost na cestách, ale je to o domluvě,“ hodnotí.

Šmídová přichází do kádru Šelem osm kol před koncem základní části, ve kterých si brněnský celek chce vydobýt co nejlepší pozici pro následné vyřazovací boje. „Jejím nastavením a tím, co má za sebou, Pavla do našeho kolektivu patří. Je z Brna, už u nás dřív byla a fungovalo to. Sportovní ambice si holky určují samy, není to tak, že bychom jim nastavili nějaké cíle. Cítíme ale, že je to jiné než dřív, když vypadneme ve čtvrtfinále, tak to bude zklamání,“ doplňuje Boula.