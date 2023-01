Pětatřicetiletá univerzálka naposledy hájila barvy tureckého Altinoluku. Závěr tamního angažmá však nebyl příliš povedený. „Konec v Turecku nebyl úplně moje rozhodnutí. Klub mi bez nějakého důvodu ukončil smlouvu, asi jsme si nějak nesedly. Tak jsem s tím souhlasila, protože jsem cítila, že to bude lepší. Když o tom takhle zpětně přemýšlím, tak jsem asi ráda,“ hodnotila Havlíčková.

Aneta Havlíčková

Narozena: 3. července 1987 v Mladé Boleslavi.

Pozice: univerzálka.

Kariéra: Meteor Praha (1997-2000), Olymp Praha (2000-2008, 2020), Weert (Niz., 2008-2009), Tiboni Urbino (Itá., 2009-2010), Busto Arsizio (Itá., 2010-2012), Lokomotiv Baku (Azer., 2012-2013, 2014-2016), Fenerbahce Istanbul (Tur., 2013-2014), Savino Del Bene Scandicci (Itá., 2016-2017), Türk Hava Yollari (Tur., 2017-2020), Bolu Bld. (Tur., 2021-2022), Altinoluk (Tur., 2022).

Úspěchy: 2x vítězka Poháru CEV, 2x extraligová mistryně.

Zkušená hráčka přichází do brněnského celku těsně před vrcholem sezony a má vysoké ambice. „Když se volejbalistka vrací ze zahraničí, tak by bylo špatné si dávat nízké cíle. Osobně bych tak chtěla dojít minimálně do finále a doufám, že potom vybojujeme ty správné medaile,“ usmívala se dvojnásobná vítězka prestižního evropského CEV Cupu.

Přitom vše mohlo být úplně jinak. Po náhlém konci na jihu Evropy totiž Havlíčková zvažovala i definitivní uzavření bohaté kariéry. „Byla to hodně reálná varianta, ještě před týdnem jsem pro ni byla rozhodnutá tak z devadesáti procent. Uvědomila jsem si ale, že nechci končit v půlce sezony, lepší je ji dohrát a nekončit s negativními pocity,“ nastínila.

O služby bývalé reprezentantky byl velký zájem. Nejen ze zahraničí, ale i například z Prostějova. „Nabídky ze zahraničí přichází ještě i teď, když jsem se rozhodla pro Šelmy. Mám už za sebou dost dlouhou kariéru, byla jsem v cizině dost dlouho a už jsem nechtěla dál obětovat čas bez rodiny a přátel. Rozhodovala jsem se mezi Šelmami a Prostějovem,“ podotkla Havlíčková.

Brněnské angažmá pro ni bude zajímavé i z pohledu, že doposud v Česku hájila pouze barvy pražského Olympu. S ním také dvakrát slavila extraligový titul. „Hrálo roli, že u Šelem je vše hodně na domluvě, vyjdeme si vstříc. Není už mi osmnáct, potřebuji si trochu přípravu dirigovat podle toho, jak se zrovna cítím. Moje první pocity z klubu jsou ale jen pozitivní, funguje to tady možná víc profesionálně než někde v zahraničí,“ porovnala rodačka z Mladé Boleslavi.

KP po semifinálové kontumaci zuří. Facka a poškození házené, zní z klubu

Brněnský celek si od univerzálky také hodně slibuje. Mladému mužstvu mají pomoct i její zkušenosti. „Aneta je zvyklá hrát těžké zápasy a koncovky setů, očekáváme, že nám přinese zkušenosti. Bude hráčkou, která vystrčí hlavu nad hladinu v důležitých momentech a pomůže nám,“ vysvětlil kouč Šelem Ondřej Boula.

Poprvé by volejbaloví fanoušci mohli Havlíčkovou v dresu Šelem vidět už v sobotu, kdy se svěřenky trenéra Bouly představí od pěti hodin odpoledne v pikantním a důležitém čtvrtfinále domácího poháru na hřišti KP Brno. Start zkušené hráčky je však zatím nejistý. „Bude to překvapení pro nás všechny, zatím bych neříkala, jestli nastoupím. Samy nevíme, jak to bude, v sobotu uvidíme,“ doplnila.