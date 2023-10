Krutý start do nové extraligové sezony mají za sebou brněnské volejbalové kluby. Oba totiž v sobotu odehrály dlouhá a dramatická utkání, ve kterých však padly v tie-breaku. Šelmy v souboji dvou elitních celků přivítaly na své palubovce Prostějov, přestože po většinu zápasu byly ve vedení, nakonec prohrály 2:3 na sety. Stejným poměrem Královo Pole v generálce na Ligu mistrů nestačilo na Frýdek-Místek.

Volejbalistky brněnských Šelem (v bílém) na úvod nové extraligové sezony doma padly s Prostějovem 2:3 na sety. | Foto: VK Šelmy Brno

První mistrovský zápas po prohraném extraligovém finále z minulého ročníku čekal v sobotu na Šelmy. Opět narazily na elitní tým, s Prostějovem se od úvodu přetahovaly o každý set. „Na úvod sezony to byl velmi kvalitní zápas, samozřejmě tam byly k vidění chyby z nesehranosti. Myslím si, že holky bojovaly a makaly celé utkání,“ chválil pro klubový web své svěřenky kouč Šelem Jaroslav Vlk.

Pro něj šlo o premiéru na lavičce brněnského klubu, ve které dlouho domácí hráčky byly blíže k výhře. Nejprve se dostaly do vedení 1:0 na sety, následně vedly 2:1. Přesto na vítězství nedosáhly. „I přes porážku musíme být s předvedeným výkonem spokojené, prohra v tie-breaku nás ale samozřejmě mrzí. Přípravu jsme měly zatím velmi krátkou, navíc je teprve začátek ročníku, takže se posouváme trénink od tréninku,“ hodnotila kapitánka domácího výběru Ivona Marková.

O vítězství Prostějova rozhodl tie-break, do kterého přitom skvěle vstoupily Šelmy. Rychle vedly 5:0, nakonec ale rozhodující set prohrály 12:15. „Soupeř byl důraznější na útoku, to mu dost pomohlo. Dobře jsme bránili, nadráželi, ale nedokázali jsme se následně prosadit,“ doplnil Vlk.

Generálka na Ligu mistrů

Už v úterý vstoupí Královopolanky do domácí skupiny předkola Ligy mistrů, ještě předtím ale stihly odehrát první extraligové kolo. Obměněný tým vyrazil na úvod do Frýdku-Místku, kde také padl po pětisetové bitvě. „Předvedly jsme hodně bojovný výkon. Prohraných sad je velká škoda, domácí tým nás v nich zatlačil na podání,“ podotkla nová kapitánka Králova Pole Kateřina Pelikánová.

Úřadující mistryně sice urvaly první set, následující dva ale prohrály a musely odvracet konec utkání. To se jim sice ve čtvrtém dějství povedlo, v tie-breaku ale domácí volejbalistky kralovaly a ovládly jej 15:10. „Na úvod sezony to byl ze strany obou týmů pěkný a bojovný zápas. Bohužel opakovaně ve chvílích, kdy jsme mohli rozhodnout o zisku sady nebo celého utkání, jsme se dopustili série chyb, které nám vzaly klid a soupeře do duelu vrátily,“ mrzelo kouče KP Erika Nezhodu.

Jeho svěřenky po úvodní extraligové prohře 2:3 na sety čeká volejbalový vrchol, od úterý do čtvrtka si totiž zahrají kvalifikační skupinu Ligy mistrů. Všechny zápasy hostí brněnská hala ve Vodově ulici, KP se utká se španělským klubem Las Palmas a s rumunským týmem Alba Blaj.

Extraliga - 1. kolo



Šelmy Brno - Prostějov 2:3 na sety

Sety: 25:23, 21:25, 25:20, 23:25, 12:15.

Rozhodčí: Peloušek, Hladišová.

Diváci: 235.

Šelmy Brno: Šmídová, Janečková, Marková, Madsenová, Kelnárová, Širůčková, libero Chevalierová. Střídaly: Benediktová, Píchalová.

Prostějov: Trnková, Bajusz, Meidlová, Loffová, Šunderlíková, Choletová, libero Pallová. Střídaly: Smolková, Abendrothová.



Frýdek-Místek - KP Brno 3:2 na sety

Sety: 22:25, 25:21, 25:23, 17:25, 15:10.

Rozhodčí: Ištvanech, Novák.

Diváci: 200.

Frýdek-Místek: Petrová, Krejčí, Böhmová, Abgolossouová, Strušková, Dvořáčková, libero Šrámková. Střídaly: Michalčíková, Motalová.

KP Brno: Kuníková, Gronichová, Stojanovicová, Pavlíková, Körmendyová, Pelikánová, libero Šmardová. Střídaly: Jelínková, Zapletalová, Prchalová, Křižanovská, Chlupová.