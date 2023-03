Povedený úvod čtvrtfinálových sérií ženské extraligy mají za sebou oba brněnské celky. Volejbalistky Šelem zvládly otočku proti pražskému Olympu, Královopolanky si hladce poradily s Ostravou.

Volejbalistky Šelem (ve žlutém) zvládly úvod čtvrtfinálové série, Olymp zdolaly 3:1 na sety. | Foto: VK Šelmy Brno

Dobře se naladily už posledním utkáním základní části, kdy porazily silný Prostějov 3:1 na sety. A vítězstvím 3:1 začaly Šelmy i čtvrtfinále proti pražskému Olympu. Přitom ale vstup do utkání měly lepší hostující hráčky. „Chvíli nám trvalo, než jsme se rozehráli, po prvním setu jsme se ale zvedli a ukázali naši kvalitu. Jsem rád, že jsme vstoupili do play-off před domácím publikem výhrou,“ radoval se pro klubový web kouč Šelem Ondřej Boula.

Jeho svěřenky od druhé sady začaly na palubovce jasně dominovat. Ve druhém dějství ještě soupeřkám povolily jedenadvacet bodů, v dalších setech už ale jen čtrnáct a dvanáct. „Za vítězství jsem ráda obzvlášť po první sadě, která byla z naší strany vlažná. Nedařilo se nám na příjmu a ani servisem jsme si moc nepomohly. Ve druhém setu jsme zaply a zbytek utkání zvládly,“ hodnotila domácí kapitánka Ivona Marková.

Pro Šelmy tak jde o velmi důležitý vstup do série, hrané na tři vítězná utkání. Další duel sehrají oba týmy už v úterý od šesti hodin večer v Praze, do Brna se čtvrtfinále vrátí v pátek na třetí zápas.

Výhra ve třech setech

V roli větších favoritek vstupovaly do čtvrtfinále královopolské hráčky. Druhá příčka ze základní části jim v první fázi vyřazovacích bojů přiřkla Ostravu a Brňanky odmítly jakékoliv úvodní podcenění, v sobotu soupeřky zdolaly jasně 3:0 na sety.

Svěřenky kouče Erika Nezhody dominovaly na domácím hřišti od prvních míčů, první set ovládly 25:16, druhý 25:17. „Trochu jsme se obávali začátku utkání, protože jsme dvanáct dní nehráli, ale v úvodu nám to paradoxně šlo nejlépe,“ podotkl Nezhoda.

Větší drama přinesla až třetí sada. Ostravský celek byl dlouho ve vedení, do koncovky setu vstupoval z lepší pozice, když vedl 18:14. Královo Pole však brzy srovnalo na 20:20 a třetí dějství vyhrálo 25:23. „Zápas to pro nás určitě nebyl lehký, protože Ostrava se nikdy nevzdává. V prvních dvou dějstvích to sice vypadalo na hladkou výhru, ale musely jsme makat na sto procent. Třetí sada potvrdila, že Ostrava bez boje nedochází,“ ocenila soupeřky královopolská kapitánka Daniela Digrinová.

Série se nyní přesouvá do Moravskoslezského kraje, kde v úterý od pěti hodin odpoledne vypukne druhý zápas. Na domácí palubovce se KP opět představí v pátek.