V odlišné pozici vstoupí brněnské volejbalové celky do třetích utkání čtvrtfinále ženské extraligy. Zatímco Královopolanky mohou v pátek již slavit postup do semifinále, Šelmy potřebují nutně vyhrát, aby nemusely v pondělí odvracet mečbol pražského Olympu.

Královopolské volejbalistky (v bílém) v Ostravě vyhrály 3:0 na sety a ve čtvrtfinále vedou 2:0 na zápasy. | Foto: TJ Ostrava/Oldřich Holcman

Hráčky Králova Pole v Ostravě čekaly tužší boj, než který zažily při prvním domácím utkání série. Moravskoslezský celek opravdu sice mohutně vzdoroval, nakonec však KP i druhý zápas ovládlo 3:0 na sety. „I když duel skončil 3:0 pro nás, byl to boj do posledního balonu. Věděly jsme, že utkání nebude vůbec jednoduché, protože Ostrava se vzdávat nebude,“ podotkla královopolská kapitánka Daniela Digrinová.

Zdroj: VK KP Brno

Po poklidnějším prvním setu se obě následné sady rozhodovaly až v závěru, ve kterém však vždy pevnější nervy ukázalo KP a v druhém i závěrečném dějství zvítězilo 25:23. „Byli jsme připraveni, že nás v Ostravě nečeká nic jednoduchého. Nepředvedli jsme nejlepší výkon sezony, na druhou stranu všechna čest našim hráčkám, protože znovu dokázaly zvítězit bez ztráty setu,“ těšilo kouče Králova Pole Erika Nezhodu.

Zápas hraný v Ostravě doprovázela skvělá atmosféra, ve třetím utkání, které startuje v hale ve Vodově ulici v pátek od půl sedmé večer, se na své příznivce chce naopak spolehnout i brněnský celek. Fanoušci se navíc mohou těšit i na bohatý doprovodný program. Jako ambasadorka na utkání dorazí biatlonistka Tereza Vinklárková, v hale bude i laserová střelnice, kterou si diváci budou moct vyzkoušet. Opět navíc dorazí i baseballisté brněnských Draků se svým cvičným odpalištěm.

Duel o vedení v sérii

Mnohem dramatičtější je zatím čtvrtfinále mezi Šelmami a Olympem. Po úvodní výhře Brňanek 3:1 na sety totiž druhý duel pro sebe urvaly Pražanky bez ztráty sady. „Mám pocit, že jsme do Prahy možná přijeli tak trochu na výlet. Po domácím zápase jsme měli pocit, že se soupeř zlomil a že to tak půjde dál. Olymp se ale bránil a my začali panikařit, vůbec jsme nevěděli, co na hřišti děláme,“ popsal trenér Šelem Ondřej Boula.

V prvním dějství ještě jeho svěřenky uhrály alespoň devatenáct bodů, následně už však jen patnáct a čtrnáct. „Olymp to s námi měl hrozně jednoduché. To, že se od druhého setu nedostaneme přes patnáct bodů, jsme opravdu nečekaly, ale takové je play-off,“ hlesla asistentka trenéra Markéta Chlumská.

O to důležitější je tak pro Šelmy páteční domácí zápas, který vypukne v hale v Kounicově ulici v půl páté odpoledne. „Určitě se z minulého duelu poučíme a dobře se na třetí utkání připravíme,“ hlásila Chlumská.

Stejně jako u prvních utkání čtvrtfinálové série diváci mohou využít velmi výhodné akce – s jednou vstupenkou je totiž možné navštívit oba páteční zápasy brněnských týmů.

Čtvrtfinále play-off volejbalové extraligy:

KP Brno - Ostrava

Průběžný stav série: 2:0 na zápasy.

Třetí utkání: pátek 18.30 v brněnské hale ve Vodově ulici.



Šelmy Brno - Olymp Praha

Průběžný stav série: 1:1 na zápasy.

Třetí utkání: pátek 16.30 v brněnské hale v Kounicově ulici.