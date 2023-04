Ještě nikdy nedošlo k čistě brněnskému finále ženské volejbalové extraligy. Letošní ročník ale mění historii. Hráčky Šelem i Králova Pole ve středu zvládly čtvrtá utkání svých semifinálových sérií a ve stejný den tak postoupily do boje o trofej. Bitva brněnských rivalek započne už v úterý v hale ve Vodově ulici.

Volejbalistky brněnských Šelem vyřadily v semifinále Liberec a v boji o trofej vyzvou Královo Pole. | Foto: VK Šelmy Brno

Už v neděli byly Šelmy blízko, vedly nad Libercem 2:1 na sety. Jenže severočeský celek se před svými fanoušky vzchopil k velkému obratu a zdramatizování série.

Ve čtvrtém utkání už však svěřenky kouče Ondřeje Bouly dominovaly a naplno ukázaly svou sílu v domácím prostředí. Soupeřkám nepovolily ani set a mohly slavit postup do prvního extraligového finále v historii klubu. „Po nedělní prohře jsme rozhodně nesklonily hlavy, postup jsme si tentokrát pohlídaly. Potřetí jsme Liberec porazily 3:0 na sety, což mě moc těší,“ radovala se pro klubový web kapitánka Šelem Ivona Marková.

Šelmy na své palubovce kralovaly od prvních minut, první sadu vyhrály 25:18. Utkání se výrazně lámalo ve druhém setu, který dospěl až do napínavé koncovky. I tu ale zvládly lépe domácí volejbalistky, zvítězily v ní 25:23.

Ve třetí sadě už Liberec nekladl větší odpor a Šelmy se po výhře 3:0 na sety mohly začít radovat z velkého finále. Pro brněnský tým půjde o velkou událost, doposud totiž nezískal ani jedinou extraligovou medaili. „Myslím si, že čtvrté utkání mělo o trochu nižší úroveň než v neděli v Liberci, to byl skvělý zápas. Tentokrát jsme ale udrželi nervy na uzdě a podařilo se nám držet laťku vysoko po celý zápas. Jsme obrovsky nadšení z historického úspěchu,“ zhodnotil Boula.

Obhajoba finále

I královopolské hráčky byly blízko postupu už v neděli, doma však proti Prostějovu ztratily vedení 2:0 na sety a padly 2:3. Na palubovku loňských mistryň tak cestovaly s cílem odvrátit dramatické rozhodující páté utkání.

A od prvních minut se jim dařilo výborně, v prvním setu si brzy vytvořily mírný náskok, který jim stačil k zisku sady. Podobný průběh mělo i druhé dějství, které Královopolanky ovládly 25:16.

Přestože třetí set pro sebe urval Prostějov, svěřenky Erika Nezhody tentokrát nedovolily větší drama a ve čtvrté sadě ukončily utkání i celou sérii. „Celý náš tým je obrovsky šťastný. Vzaly jsme si ponaučení z domácího zápasu a i po třetím setu, který jsme prohrály o dost bodů, jsme udělaly vše, co jsme si řekly,“ těšilo královopolskou kapitánku Danielu Digrinovou.

KP tak obhájilo loňské finále, navíc se mu povedla i velká odplata. Právě Prostějov totiž Královopolanky před rokem zdolal v boji o trofej. „Ustáli jsme obrovsky náročnou sérii a velikou taktickou bitvu proti výborně připravenému Prostějovu. Opět jsme museli bojovat až do konce, ale hráčky podaly výkon na hranici svých možností a myslím se, že naše odvaha nás zanesla do finále,“ popsal Nezhoda.

Finálová série tak nabídne derby brněnských rivalek a slibuje velkou podívanou. Vzájemné zápasy obou celků totiž v poslední době přinášely drama do posledních bodů. „Jsme hrozně rády za postup do finále i za to, že si zahrajeme brněnské derby,“ dodala Digrinová.

Semifinále volejbalové extraligy - 4. utkání:

Šelmy Brno - Liberec 3:0

Sety: 25:18, 25:23, 25:16.

Rozhodčí: Kovář V., Peloušek J.

Diváci: 322.

Šelmy Brno: Šmídová, Kyrychenková, Marková, Havlíčková, Kozubíková, Širůčková, libero Chevalierová. Střídala: Podhrázká.

Liberec: Kohoutová, Deislová, Kojdová, Blažková, Kvapilová, Šulcová, libero Kolářová. Střídaly: Lyklemaová, Nečasová, Frankevychová, Javůrková.

Konečný stav série: 3:1 na zápasy.



Prostějov - KP Brno 1:3

Sety: 21:25, 16:25, 25:17, 16:25.

Rozhodčí: Spáčil a Kubinec.

Diváci: 500.

Konečný stav série: 1:3 na zápasy.