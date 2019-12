„Našemu vztahu to prospívá. Ondra teď v ženském kolektivu vidí, jak fungujeme a že jako ženy máme určité věci nastavené jinak. I mně tak líp rozumí,“ chválí si Boulová. „Je to daleko jednodušší na organizaci času a chodu domácnosti, než když jsme oba hráli. Pracujeme ve stejném klubu, ale většinou se míjíme,“ doplňuje Boula, jenž se svou ženou vychovává syna Štěpána.

Právě bývalá reprezentantka Boulová napomáhá k harmonii mezi kabinou a svým mužem. „Holkám říkám, že když mají problém, ať jdou přímo za trenérem, že nekouše. Dodávám jim v tom odvahu. Pořád ale nějakým způsobem plním roli spojky,“ směje se zkušená blokařka, která prozatím přerušila kariéru a věnuje se projektu „Pomáháme pomáhat“, kterým se Šelmy prezentují od svého vzniku. Spočívá v charitativním přesahu a spolupráci s Klokánkem, domovem pro seniory v Líšni. Šelmy připravují projekt s brněnskou zoologickou zahradou a další dobročinné aktivity.

VOLEJBAL I DOMA

Práci si přitom oba berou domů. „O volejbalu se bavíme. Podstatná část našeho života se kolem něho točí, jde o jeho přirozenou součást,“ poznamenává Boula, který ještě na jaře svou hráčskou kariéru uzavřel.



Společné dílo se volejbalovému páru daří. Šelmy vévodí extralize, i když většina hráček má ještě jinou práci nebo si plní mateřské povinnosti. „Je to slušná vizitka pro klub, ale už ne tak solidní pro extraligu. Čekal jsem, že nás některé týmy a hráčky s reprezentačními povinnostmi prověří víc,“ přiznává Boula.



Jeho svěřenky vyhrály čtrnáct z patnácti zápasů sezony, prohrály jediný s úřadujícími mistryněmi Olomoucí. „Snažíme se holky přesvědčit, aby vnímaly volejbal jako činnost, při které si jdou oddechnout po práci. Pro některé je to těžké pochopit dodnes, ale myslím, že nám to v týmu funguje, což potvrzuje aktuální umístění v tabulce,“ prohlašuje Boulová.



Pro jejího muže jde o první trenérské angažmá v ženském volejbalu. „Je k holkám upřímný, ale přitom ne vulgární. Oceňují to i ony. Je k ženám mírný a má úctu,“ líčí Boulová.



V klubu se stará především o jeho chod po organizační stránce. „Nijak svoji práci neškatulkuju. Jsem taková holka pro všechno,“ povídá Boulová.



V těchto dnech se zabývá především výjezdem Šelem do finské Hämeenlinny k odvetě druhého kola Poháru CEV, kde hrají v úterý od půl šesté večer. „Je to trošku stres, protože jde o první takový zahraniční výjezd, který koordinuju. Ale myslím, že holky se těší. Je to odměna za jejich práci,“ říká blokařka.



První duel před dvěma týdny vyhrály brněnské volejbalistky nad finským celkem v Kuřimi 3:2 na sety. „Odehráli jsme těžký zápas a teď těžko říct, co nás čeká. Evropské poháry jsou ošidné v tom, že hrajete proti týmům, které moc neznáte. Ale chceme postoupit,“ poznamenává Boula.



Ani po návratu ze severu si ovšem Šelmy vánoční atmosféru plnými doušky ještě neužijí. V sobotu je totiž čeká od půl sedmé večer na domácím hřišti superšlágr extraligy proti Olomouci. Před nimi hostí volejbalisté Brna Beskydy.