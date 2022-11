Právě v první sadě jasně vládly hostující volejbalistky, které ji vyhrály 25:15. Šelmy navíc směřovaly i k zisku druhého dějství, vedly už o pět bodů, nadějný náskok ale ztratily a koncovku setu nezvládly. „Ztratili jsme trochu agresivitu, oproti první sadě jsme ubrali a dovolili KP dostat se zpět do hry. Čekali jsme na to, až si soupeř svými chybami zápas prohraje a to se nestalo,“ litoval kouč Šelem Ondřej Boula.

DOMÁCÍ OBRAT

Královo Pole ale opět přestalo stíhat a hosté se ujali poklidného vedení 2:1 na sety, když třetí dějství získali jednoznačně 25:17. Poté už ale přišly velké chvíle svěřenkyň trenéra Erika Nezhody. Nejprve zvládly napínavou koncovku čtvrté sady, šanci na vítězství už si pak nenechaly ujít ani v rozhodujícím tie-breaku, který vyhrály 15:12. „Dlouho jsme se rozkoukávaly a dělaly spoustu zbytečných chyb. Jsem ale pyšná na náš tým, že jsme to zlomily, držely spolu a nakonec zápas zvládly,“ radovala se Digrinová.

Šelmy tak s Královým Polem v extralize padly počtvrté v řadě. Hned třikrát ale musel rozhodovat až závěrečný tie-break. „Mrzelo nás to všechny, ale pro diváky to muselo být zajímavé utkání se spoustou zvratů. Ale nemyslím si, že to byl až tak kvalitní volejbal, který by odpovídal špičce české extraligy,“ hodnotil Boula.

Závěr podzimu patří v Rosicích brankáři z Karviné. Domácí derniéra však nevyšla

Pro domácí celek bylo vítězství o to sladší, že si v utkání musel poradit bez jedné z klíčových opor. „Zápas byl o to těžší, že jsme nehráli s Gretell Morenovou, která je nemocná. Výhra je pro nás důležitá, protože jsme hájili domácí pevnost,“ podotkl Nezhoda.

Při absenci kubánské nahrávačky si však výborně poradila mladá Kateřina Pelikánová. „Jsem moc rád, jak Katka utkání zvládla. Potřebujeme mít rozehraný celý tým, v sobotu se to jen potvrdilo,“ dodal lodivod.

PROTI LIBERCI POZITIVNĚ

Z těžké prohry se volejbalistky Šelem chtějí poučit. Ani v následujících dnech je nečeká nic lehkého, dvakrát se utkají se silným Libercem, který je na druhé příčce extraligové tabulky. „Věřím, že si hráčky do dvojutkání s Libercem přenesou dobré momenty. Byla to po nějakém čase zase možnost porazit tým z vršku tabulky a i holky cítily, že to bylo blízko. Proti Liberci musíme být v celém utkání agresivní a zlepšit se na podání, ve kterém jsme se KP vůbec nevyrovnali,“ popsal Boula.

Oba brněnské celky se po sobotním vzájemném zápasu srovnaly na třinácti bodech. Šelmy jsou však díky lepšímu skóre čtvrté, Královo Pole o pozici níž. „Na tabulku zatím nekoukám. Máme zatím čtyři výhry a tři prohry, porazili jsme papírově spíš slabší soupeře, ale měli jsme tři týmy z vršku tabulky a se všemi prohráli. Je ještě co zlepšovat,“ předsevzal si stratég Šelem.

KP Brno - Šelmy Brno 3:2

Sety: 15:25, 28:26, 17:25, 27:25, 15:12.

Rozhodčí: Koutník, Poláček.

Diváci: 310.

KP Brno: Pelikánová, Bukovská, Koulisiani, Nikolova, Kuníková, Hrušecká, libero Digrinová. Střídaly: Stojkovic, Kamasová, Rožnovjáková.

Šelmy Brno: Dubianska, Kyrychenková, Marková, Šotkovská, Pluhařová, Širůčková, libero Chevalierová. Střídaly: Podhrázká, Mokrá, Kozubíková, Beneditová.