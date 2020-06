Pracuje v nemocnici na plný úvazek jako medicínská inženýrka a v nadcházejícím ročníku si zahraje volejbalovou extraligu. Blokařce Anně Širůčkové to umožní v brněnských Šelmách, které nabízejí prostor pro volejbalistky, které se kromě hraní na nejvyšší české úrovni mohou věnovat také své práci, popřípadě mateřství.

Volejbalové Šelmy minulému ročníku extraligy panovaly. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Širůčková před lety nastupovala za Královo Pole, poté se vydala za studiem a volejbalem na univerzity do Ameriky a do Anglie. „Vrátila jsem se do Brna. Kontaktovali mě z klubu, jestli bych neměla zájem se připojit k týmu. Sledovala jsem je ze zahraničí. Zaslechla jsem od holek, co znám, že jsou tady spokojené, tak jsem se rozhodla připojit,“ zmínila Širůčková.