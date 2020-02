I když Šelmy vyhrály, přišly o jednu úchvatnou sérii. V předchozích šesti duelech totiž neztratily ani jeden set.

A už v prvním setu proti Prostějovu se schylovalo k ukončení šňůry. Hostující hráčky si vypracovaly vedení 16:10, jenže brněnský celek nepříznivý vývoj otočil a vyhrál 25:23. „Byl to náročný zápas. Začaly jsme pomalu a Prostějov hrál naopak velmi bojovně,“ líčila nahrávačka Šelem Kamalani Akeová.

To, co se Prostějovu nepovedlo v první sadě, se mu zdařilo ve druhé, kterou opanoval 25:16. „Prostějov byl bojovný, hru má na dobré úrovni. My jsme byli bez emocí, bez náboje,“ bědoval domácí trenér Ondřej Boula.

Další dva sety zvládly lépe jeho svěřenkyně 25:23 a 25:20 a připsaly si tak dvaadvacáté vítězství, kterým si upevnily první místo v tabulce. Další duel sehrají Šelmy s Královým Polem v sobotu 29. února.