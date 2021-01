Napodruhé se do severoitalského města Monza přece jen dostaly. Volejbalistky Šelem Brno totiž měly původně odehrát osmifinále mezinárodního Poháru CEV už loni v prosinci, jenže tehdy jim termín zápasu pár dní před odjezdem posunula koronavirová opatření.

Volejbalistky Šelem Brno se radují z vítězného míče. | Foto: Viktor Šulc

I kvůli nim vyrazil brněnský celek na cestu do téměř tisíc kilometrů vzdáleného města autobusem už v neděli ráno. V noci přespal v hotelu v Udine a do Monzy dorazil v pondělí večer. „Tím, že jsme si cestu rozdělili napůl, nebyla až tak hrozná. Holky měly v autobuse zábavu, povídaly si, takže to není špatné ani jako teambuilding,“ prohlásil s úsměvem kouč Šelem Ondřej Boula.