„Předpokládám, že už to taková dominance nebude, vždyť ve druhé polovině sezony byla dost velká. Olomouc v posledních týdnech nakoupila zajímavé hráčky, Olymp posílil, uvidíme, co Liberec,“ poznamenal trenér družstva Ondřej Boula.

Nenaplnění touhy po medaili ovšem v Brně nebrali fatálně. „Bylo to spravedlivé. Že jsme vyhrály základní část, neznamená, že bychom tu pozici obhájily i v play-off,“ mínilo velezkušené libero Šelem Markéta Chlumská.

Klub charakteristický specifickým režimem, za nějž nastupují převážně hráčky, které se nevěnují volejbalu na plný úvazek, sice musel zkrouhnout rozpočet, ale osu týmu se mu povedlo udržet. Sbohem Šelmám dala Soňa Mikysková, která se ještě hodlá vydat do zahraničí, do Přerova zamířily Lucie Polášková s Annou Přibylovou a klub se rozloučil i s oběma Američankami.

Jejich místa mají zaujmout nové akvizice z Králova Pole -dosavadní kapitánka Šárka Šloufová a blokařka Lenka Podhrázká, kariéru v nadcházejícím ročníku restartuje u Šelem Anna Širůčková, která v minulosti taktéž nastupovala za Královo Pole. „Máme rozjednaná ještě další jména. Je důležité, že osa týmu zůstala stejná, jen ji v hodně doplňujeme. Hráčky přicházející z KP se nám hodí, protože jsme potřebovaly nahrávačku a blokařku. Na rozdíl od minulé sezony nepočítáme se zahraničními hráčkami,“ řekl Boula.

V nadcházejícím ročníku se tak u Šelem znovu v jednom týmu setká mix mladých hráček, jako je Šloufová nebo Podhrázká na jedné straně a zkušených volejbalistek typu Chlumské. „Kolektiv funguje a myslím, že to tak bude pokračovat. Samozřejmě, že starší hráčky se svým zaměstnáním nebo dětmi se třeba s ostatními tolik nevídají, ale to neznamená, že by si holky spolu někam nevyšly,“ podotkl Boula.

Zatímco ostatní kluby hrající nejvyšší soutěž se po uvolnění vládních opatření vesměs vrátily ke společnému tréninku, Šelmy ukončily uplynulou sezonu nedělním posezením a na nadcházející ročník se začnou spolu připravovat až v létě. „Spousta ale chodí hrát beachvolejbal. Holky se jinak připravují individuálně podle svých možností. Trénujeme teď s mládeží po skupinkách, přičemž se k nám připojují i nahrávačky,“ popsal kouč brněnského celku, jenž má za sebou premiéru v roli trenéra ženského celku.

Šelmy si podobně jako v minulém ročníku i v tom nadcházejícím zahrají také evropský pohár CEV Cup. Při své premiéře v soutěži vypadly loni v prosinci už v prvním kole s finskou Hämmeenlinnou, kterou sice nejprve v domácím klání zdolaly 3:2 na sety, ovšem v odvetě ve Finsku padly jednoznačně 0:3.

Boulu čekají na začátku června povinnosti u reprezentace žen, kde bude nově plnit roli třetího asistenta trenéra. „Jde hlavně o možnost přičichnout k ženskému volejbalu. Zjistit, jak to tam funguje,“ zmínil brněnský lodivod. Národní tým se sejde na prvním letošním kempu od 8. června v Pelhřiimově. Ve čtyřiadvacetičlenné nominaci není jediná hráčka Šelem. Objeví se na něm ale tři volejbalistky z Králova Pole – Daniela Digrinová, Květa Grabovská a Denisa Pavlíková.