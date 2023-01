Po vyřazení celku PAOK Soluň si Královopolanky věřily i na dalšího řeckého favorita, na nepříznivý vývoj utkání však nedokázaly zareagovat. „Výsledek nás mrzí, protože jsme si myslely, že můžeme předvést víc. Do Brna sice jedeme s prohrou 0:3, ale v domácím prostředí a naší hale rozhodně můžeme zatlačit. Z tohoto zápasu si odvážíme jednak cenné zkušenosti a také ponaučení, co máme zlepšit do příštího utkání, abychom se posunuly tam, kam potřebujeme," řekla královopolská kapitánka Daniela Digrinová.