Senzační stříbro. Kaňkovská skončila na mistrovství Evropy druhá v keirinu

aktualizováno dnes 18:45





Pozornost byla upřená především na muže, o to příjemnější překvapení připravila na mistrovství Evropy dráhových cyklistů Sára Kaňkovská. V bulharském Plovdivu vybojovala závodnice brněnské Dukly stříbrnou medaili v keirinu. „Pro mě je to neskutečné, pořád tomu nemůžu uvěřit. Upřímně jsem to nečekala. Samozřejmě jsem jela pro co nejlepší výsledek, což se mi vyplnilo,“ radovala se dvaadvacetiletá dráhařka.

Dráhařka Kaňkovská skončila na mistrovství Evropy druhá v keirinu | Foto: Dukla Brno