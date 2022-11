Nový vůz velkomeziříčské posádky je koncepčně shodný s vítězným vozem Dakaru 2022. „Na tom, abychom získali možnost usednout do továrního auta, jsme tvrdě pracovali dlouhou dobu. Je to pro nás velká odměna za naše výkony i vytrvalost,“ uvedl dále Tomáš Ouředníček.

Schvalovací proces probíhal téměř rok a půl. „Byl to opravdu složitý proces,“ popsal pro Deník třiapadesátiletý brněnský rodák. „Ve spolupráci s Toyotou Česká republika jsme museli odevzdat různé žádosti, prezentace a reference na evropskou Toyotu. Tam to všechno ale neskončilo, protože odtud se posílala finální žádost ke schválení do Japonska. Ten proces byl velmi náročný, protože značka Toyota je opravdu neskutečně hodnotná. A oni důkladně prověřují nás jako posádku, naše výsledky, přístup a podobně. Proto to trvalo všechno tak dlouho.“

Dakarský speciál kategorie T1+ by měl z jihoafrických dílen továrního týmu Toyota Gazoo Racing, jednoho z nejúspěšnějších světových týmů, dorazit nejpozději v březnu.

Čeští mechanici již ale absolvovali první praktické školení. „My jsme původně doufali, že bychom mohli stihnout i nejbližší Dakar 2023. Nakonec to z hlediska logistiky nešlo stihnout. Finální rozhodnutí přišlo z Japonska jedenáctého listopadu. To bylo vlastně čtrnáct dní před odjezdem… Přestože jsme různé přípravy již dělali a všechno k tomu směřovali, nakonec jsme se společně rozhodli, že počkáme až na nový typ auta a budeme se příští rok usilovně připravovat na další Dakar,“ dodal Ouředníček.

Seznamování s novým vozem tak začne až na jaře příštího roku. Trénovat se bude ve Španělsku a v afrických dunách. První soutěžní zkouškou bude v dubnu největší africký závod Morocco Desert Challenge. Zde již závodníci českého týmu Ultimate Dakar triumfovali roku 2017.

Ouředníček s Křípalem dále nastoupí ve vybraných podnicích mistrovství světa, světového poháru a mistrovství Evropy. To vše s výhledem startu na Rally Dakar 2024. „To, že budeme mít šanci reprezentovat Českou republiku a bojovat o co nejlepší výsledky ve světové konkurenci, je pro nás velká čest a současně závazek,“ uzavřel Ouředníček.