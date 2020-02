Svěřenky trenérky Petry Prouzové tak posunuly své dosavadní gólové maximum ze základní části, které činilo 98 přesných zásahů. „Mám z toho velkou radost. Pomohlo nám, že holky, které za Židenice dřely v juniorkách, nabraly potřebné zkušenosti. Poslední dvě sezony byly náročné, ležela na nich psychická deka. Teď se nám daří, což prospělo sebevědomí. V létě se nám navíc povedl výběr posil. Střelecky se výborně chytila Evča Urbášková,“ uvedla židenická koučka.

Statistiky Židenic v základní části



Historický pohled:

- Dosavadní nejlepší umístění: 5. místo (sezona 2014/2015)

- Dosavadní nejvyšší bodový zisk: 36 bodů (sezona 2014/2015)

- Nejvíc vstřelených branek: 98 (sezona 2014/2015)

- Nejvíc obdržených branek: 129 (sezona 2017/2018)



Letošní sezona*:

- Aktuální umístění: 5. místo

- Aktuální bodový zisk: 34 bodů

- Aktuální počet vstřelených branek: 126

- Aktuální počet obdržených branek: 113



* Do konce základní části zbývá odehrát jeden zápas.

Právě angažování dvacetileté forvardky z prvoligového Vsetína byla trefa do černého. Urbášková si v osmnácti utkáních připsala šestnáct branek a deset asistencí a je nejproduktivnější hráčka týmu. V extralize se přitom teprve rozkoukává. „Její produktivita mě vůbec nepřekvapila. Znám ji od dorostenek a vždycky byla střelkyně. Má to v sobě. Překvapuje mě spíš, že po ní nesáhl některý z větších týmů,“ krčila rameny Prouzová.

Židenice ale nespoléhají jen na jednu snajperku, góly a asistence naopak rozložily mezi celý tým. Dernerová dosud zapsala do statistik pouze o bod méně než Urbášková. Celkem šest hráček pak vstřelilo deset a víc branek. „Je výborné, že střelecky je to v týmu vyrovnané. Góly dávají všichni, ne jen jeden člověk,“ těšilo čtyřiatřicetiletou matadorku.

Ke střeleckému probuzení hráčkám pomohl i bývalý hokejový útočník Peter Pucher, který na podzim posílil trenérský tým brněnského celku. „Peter je sice hodně pracovně vytížený, ale každá nová tvář dodá týmu impulz. Je to pohodář a velmi příjemný člověk. Jeho postřehy nám pomáhají,“ přiblížila Prouzová.

Přestože Židenice v neděli nestačily v posledním domácím utkání základní části na třetí Chodov, favoritky potrápily. V polovině druhé třetiny vedly 4:2, nakonec musely skousnout prohru 5:9. „V utkání jsme dlouho vedly, takže jsme zklamané. Boj o posun na čtvrtou příčku jsme si ale prohrály už minulý víkend na palubovce Tatranu,“ připomněla Dernerová porážku 2:6, po které zůstala Brňankám jen minimální šance na posun v tabulce.

Aktuálně jsou Židenice páté s náskokem jednoho bodu na šestý Tatran a sedmé Bohemians Praha. Pokud v Liberci nezaváhají, vyrovnají klubové maximum ze sezony 2014/2015. „Oproti předchozím ročníkům je pro mě letošní postavení v tabulce obrovská úleva,“ narážela Dernerová na boje o záchranu v posledních dvou letech.

V současné chvíli je jisté, že ve čtvrtfinále play-off narazí na někoho ze čtveřice Vítkovice, Ostrava, Chodov nebo Tigers Praha. V ženské extralize si první tři týmy volí soupeře. „Nejschůdnější by byly Tigers. Nejméně se nám z top čtyřky dařilo proti Vítovicím, které si nás údajně přejí, pokud do play-off nepostoupí druhý brněnský tým. Beru to jako výzvu,“ měla jasno Prouzová.