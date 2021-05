Nejvíc bodující hráč brněnského týmu v tomto ročníku předtím vynechal i poslední dva zápasy nadstavbové části a na marodce strávil víc než tři týdny. „Pata mě trápí už celou sezonu, občas i obě. V pořádku to pořád není, je to citlivé. Hraju, protože jde o play-off, jinak bych zranění ještě léčil. Podařilo se mi ale udělat nějaký krok ke zlepšení, za což jsem rád,“ uvedl Puršl.

Série s USK Praha

1. zápas: Brno – USK 69:76

2. zápas: Brno – USK 83:63

3. zápas: USK – Brno 75:80

4. zápas: USK – Brno 81:75

5. zápas: Brno – USK (středa v 18.00)

* čtvrtfinálová série se hraje na tři výhry, aktuální stav je 2:2

Poprvé do bitvy o postup mezi čtyři nejlepší týmy soutěže zasáhl v sobotu v pražské hale Folimanka, kde Brňané podlehli USK 75:80. „Je pro nás klíčovým hráčem, je náš nejužitečnější hráč, nejlepší skórer i doskakovač. Jednoznačně jen plus, že je zpátky,“ prohlásil brněnský kouč Lubomír Růžička.

Puršl se hned v prvním duelu po návratu na palubovku stal nejvíc bodujícím hráčem Basketu, když nasbíral osmnáct bodů. V neděli pak při srovnání série na 2:2 na utkání zaznamenal deset bodů za dvacet minut a čtyři sekundy. „Na to, že jsem hrál první zápas po delší době a před ním jsem měl jen dva lehčí tréninky, jsem byl se svým výkonem spokojený. V tom druhém už se ale možná trochu ukázalo, že na tom nejsem pořád úplně nejlíp a pata mě dost bolela,“ přiblížil brněnský pivot.

Přesto český reprezentant v pátém rozhodujícím zápase série s USK chybět nebude. „Hrát s takovým limitem a bolestí ukazuje obrovský charakter hráče. Kdo někdy prodělal podobnou bolest, dokáže si představit, s čím se Šimon v zápase potýká. Je obrovským příkladem pro spoustu lidí, že se nikdy nevzdá a udělá maximum pro své okolí,“ poznamenal na adresu svého svěřence Růžička.

Jaká je série s USK?

Šimon Puršl: „Cítím tam pravou rivalitu. Je to souboj Praha – Brno, oba týmy mají mladé hráče a zároveň plno z nás hraje proti svým dobrým kamarádům. Třeba já proti Ondrovi Sehnalovi, který je stejně starý jako já, známe se dlouho. Proto je souboj mezi těmito týmy kouzelný."

Lubomír Růžička: „Sérii vnímám jako velmi vyrovnanou. Je to série týmů, které jsou dobře takticky vybavené, a na obou stranách se tvoří dobré individuální výkony."

Čtyřiadvacetiletý Puršl přišel do Brna loni v červenci a dosud odehrál devětadvacet zápasů. V nich si připsal v průměru 13,3 bodu na zápas. O víkendu se navíc dozvěděl, že se probojoval do nejlepší pětky této sezony Národní basketbalové ligy. „Neodehrál jsem všechny zápasy a sezona pro mě nebyla plynulá. Měl jsem tam dvě pauzy na zotavení, pral jsem se se zraněním a situaci ovlivnil i covid. Tento ročník pro mě byl zatím nejtěžší v kariéře, a proto je pro mě nominace do nejlepší pětky tak cenná,“ líčil Puršl.

Brňané se však kromě něj mohou spolehnout i na další hráče. Při nedělním vítězství 81:75 se blýskli dvaceti body rozehrávač Viktor Půlpán a Bulhar Aleksander Janev Georgijev. Důležité momenty zaznamenali i Javion Blake nebo sedmnáctiletý Jakub Nečas. „Nejsme tým jednoho hráče. Vždycky v tom utkání povstane někdo jiný, což je naše obrovská přednost a dlouhodobě na tom stavíme,“ poznamenal Růžička.

A kdo povstane v pátém duelu série s USK, jehož vítěz bude po Nymburku, Opavě a Kolíně posledním semifinalistou play-off?

Rozhodující utkání začne ve středu v šest hodin večer v brněnské hale ve Vodově ulici. „Do toho zápasu teď jdeme s větší energií my a určitě si ho doma nenecháme vzít,“ burcoval Puršl.

Basket v předchozích zápasech série s USK využíval víc hráčů než soupeř. Bude mít díky tomu i víc sil? „Pevně v to věřím. S tím jsme do té série také šli, byl to náš taktický plán. Teď se v zápase pravdy ukáže, na kolik byl úspěšný," dodal Růžička.