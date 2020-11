V domácím prostředí nesměli od poloviny října hrát ani trénovat. Jediná možnost, jak zůstat u milovaného sportu, spočívala v přesunu na sever, kde koronavirová pandemie florbalové soutěže nepřerušila. Řada českých hráčů tak nabízenou příležitost využila a do Skandinávie odcestovala. Mezi nimi třeba i útočník brněnského Hattricku Adam Hemerka nebo odchovanec znojemského florbalu Martin Šindelář.

Florbalista Adam Hemerka. | Foto: Foto: Archiv A. Hemerky

Hemerka se na konci října přesunul do jemu dobře známého finského celku EräViikingit, ve kterém minulou sezonu absolvoval stáž. Spolu s ním do Helsinek odcestoval i obránce brněnských Bulldogs Lukáš Punčochář, jenž posílil klub Westend Indians z nedalekého Espoo. „Rozhodování o přesunu bylo o to jednodušší, že už jsem věděl, jak to v klubu funguje. Stejně tak Era věděla, kdo k nim přichází. Po loňské stáži jsem věděl, že se chci vrátit, ale nečekal jsem, že to bude tak brzy,“ řekl osmnáctiletý forvard.