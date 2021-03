A přestože před sezonou uvažovala o konci profesionální kariéry, přijala výzvu v brněnském Králově Poli a v letošní sezoně Ženské basketbalové ligy se v individuálních statistikách nachází stále v popředí. „Jsem spokojená, že pořád držím pohromadě. V tom věku je to horší se vším, se zraněními i regenerací, ale jsem ráda, že to nějak zvládám,“ řekla s úsměvem Zohnová.

Šestatřicetiletá křídelnice je v této sezoně v průměru se čtrnácti body na zápas osmá nejlepší hráčka soutěže. „Káča Zohnová je každým coulem profesionál. Dělá, co po ní chci, nemá spoustu otázek proč, co nebo jak. Chci, aby se všechny hráčky chovaly jako ona,“ prohlásil na adresu bývalé reprezentantky královopolský kouč Dušan Medvecký.

Kateřina Zohnová

narozena: 7. listopadu 1984 v Kraslicích

pozice: křídelnice

výška: 179 centimetrů

současný klub: KP Brno

individuální statistiky v této sezoně:

počet zápasů: 17

průměrný počet bodů na zápas: 14 (8. v soutěži)

Do české ligy se Zohnová vrátila v lednu 2019, když přestoupila do Žabin Brno ze slovenského celku Piešťanské Čajky. Aktuální sezona je pro ni za poslední tři roky nejúspěšnější. Nejprve zaznamenala v průměru dvanáct bodů na zápas, poté jen 8,8 bodu. „V Žabinách byla hra rozložená na víc lidí, minutáž jsem měla daleko nižší než v KP,“ vysvětlila Zohnová.

Nyní ji čeká v Králově poli play-off, jenže co bude po něm, zatím neví. „Spousta lidí mi říká, že když mi to pořád jde a můžu ostatním něco předat, ať to nebalím. Jasno ještě nemám, ale spíš se kloním k tomu, že budu pokračovat,“ pravila opatrně Zohnová.

Rodačka z Kraslic na Karlovarsku dokonce přiznala, že se objevily i nějaké zahraniční nabídky. „To mě hodně překvapilo, že je v tomhle věku o mě pořád zájem. Proto sezonu asi ještě dám, ale nic neslibuji,“ usmála se.

Královo Pole se v základní části nejvyšší české soutěže umístilo na čtvrté pozici. Pokud postoupí ve čtvrtfinálové sérii přes pražskou Slavii, v další části ho s největší pravděpodobností čeká suverénní USK Praha. „Mrzí mě, že jsme neskončily na třetím místě nebo výš. Chyběla nám ze začátku rozehrávačka a prohrály jsme tam nějaké zápasy, které jsme měly zvládnout. To nám pak chybělo,“ litovala Zohnová.

Brněnské basketbalistky zahájí sérii se Slavií, hranou na tři vítězná utkání, ve středu v půl páté odpoledne v domácí hale ve Vodově ulici.

První zápas přitom měly hrát už v pondělí. Jenže kvůli pozitivnímu testu Sarah Beránkové se termín duelu na žádost soupeře změnil. „Měli jsme jen jinou skladbu tréninků, jinak pro nás žádný problém nenastal. Pracovali jsme akorát o dva dny navíc,“ prohlásil Medvecký.

Jeho tým kvůli covidu přišel minulý pátek také o finále Českého poháru proti USK. Poté musely jeho hráčky podstoupit kontrolní testování. „Situace holky trochu zasáhla, nebyly z toho moc nadšené a v hlavách to určitě měly. Nicméně jsou tady v pracovním poměru, tak se k tomu musejí také stavět. Nakonec všechno dobře dopadlo,“ dodal trenér Medvecký.