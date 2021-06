Přesně takové totiž předvádí ve svých videích, kterými si zpestřil loňskou sezonu zasaženou pandemií koronaviru. „Přes rok jsem nezávodil mimo Českou republiku. To se mi za posledních čtyřiadvacet let nestalo. Člověk si odpočinul a měl čas na další aktivity,“ říká blanenský rodák na startu nové sezony.

Naposledy závodil v zahraničí v listopadu 2019. „Paradoxně na mistrovství světa v Číně, kde už tehdy řádil koronavirus, jen se o tom ještě nevědělo. To byla moje poslední zahraniční akce. Loni jsem závodil jen doma. Po dlouhé době jsem se stal mistrem republiky v biketrialu i cyklotrialu. V posledních letech jsem obrážel zahraniční akce a na domácí šampionát nezbýval čas,“ popisuje.

Kvůli zrušení zahraničních závodů měl čas na nové projekty. „Začal jsem pořádat bike kempy, dávám individuální lekce, jezdím exhibice a točím videa na Youtube. Spojil jsem zábavu s prací, což je ideální,“ přibližuje.

Svými aktivitami chce motivovat lidi k cyklistice. „Spousta lidí mi řekla, že je k ježdění přivedla moje videa. V době pandemie se cyklistika obecně posunula, začalo se jí věnovat mnohem víc lidí,“ těší Koláře.

Ten v jednom z videí s přehledem sjíždí prudký kopec u hradu Špilberk nebo zasněžený lesní svah. „Mám strach z výšek, ale na kole se cítím jistěji než na nohách. Člověk rozloží váhu a všechno je v pohodě. Vím, co si můžu dovolit a zbytečně neriskuju,“ vysvětluje.

Zdroj: Youtube

Přivodil si už při adrenalinových kouscích nějaké zranění? „Párkrát jsem měl zlomenou ruku nebo nohu. Vždycky to byl ale nevinný pád, žádná extra blbost. Velké zranění mě zatím nepotkalo, musím to zaklepat na dřevo,“ usmívá se.

Podzim bez velkých závodů si zpestřil i účastí v německé talentové show, kde s dalšími jihomoravskými bikery Ondřejem Šenkem a Damjanem Siriškim přestavil freestylovou exhibici Bike O’Clock. Na televizních obrazovkách se trojice objevila už v roce 2019, kdy se probojovala až do finále show Česko Slovensko má talent. „Do Německa si nás sami pozvali, byl to obrovský zážitek. Připravili jsme si scénku, ve které jsem hrál zloděje a kluci mě jako policisti chytali. Nakonec jsme nepostoupili, ale moc jsme si show užili,“ vzpomíná.

V současné chvíli už piluje formu na novou sezonu, kterou zahájil minulý týden prvním místem v závodě Diamantbraní ve Znojmě. „Byla to super akce. Jel jsem do Znojma s tím, že půjde o pohodové závody, a nakonec jsem se docela zapotil,“ směje se Kolář, který na začátku dubna oslavil třicáté narozeniny.

Co ho čeká v letošní sezoně? „Spousta českých závodu i Světové poháry. Chystám se do Salcburku, Francie nebo Itálie. Taky do Španělska, kam pojedu trénovat za kamarádem. V listopadu je pak na programu mistrovství světa, zatím se ale neví, kdo ho uspořádá. Jednou z možností je Austrálie, což by bylo super. Každý výlet mimo Evropu je skvělý. Po roce bez cestování se těším až zase někam vyjedu. Doufám, že letošní sezona už bude bez komplikací a zrušených akci,“ přeje si.