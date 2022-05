„Bohužel to tentokrát nevyšlo obraně a brankáři. Konečné šesté místo ale není žádná tragédie. Na to, že jsme na cestě teprve druhou sezonu, je to skvělý výsledek. I když jsem maximalista, bylo by rouhání to nebrat,“ ocenil Hladík, který je zároveň sportovním ředitelem klubu.

Dvacet let piplal domovské Nové Veselí, které vytáhl až do české špičky, nyní chce podobný úspěch zopakovat s Brnem. „Dál je naším cílem postoupit do evropských pohárů a na dalším stupínku je medaile. Dlouhodobě hodláme z KP udělat tým, který bude mezi pěti nebo čtyřmi nejlepšími týmy soutěže,“ nastínil plán Hladík.

Velký posun už je ale patrný také v reputaci brněnského celku. „Těší mě, že jsem splatil důvěru, kterou do mě vložili. Vrátili jsme hrdost na brněnskou házenou. Je velmi těžké, aby vás ostatní soupeři znovu respektovali, když si vás už zaškatulkovali jinak. Brali nás, jakože lepší než desáté nebo jedenácté místo neuděláme. Byl tam tlak, že se to nepovede, protože když šplháte nahoru, nikomu kromě vás se to nehodí, ale zadařilo se. A nejen v A týmu, ale taky v dorostech, které snad po patnácti letech hrají nejvyšší soutěže,“ podotkl zkušený kouč.

Pro dosažení další plánované mety udělá cokoli. V házenkářském prostředí je známý pro svůj zápal a pracovitost. „Je to tak, že šest hodin denně spím a ze zbylých osmnácti hodin tak sedmnáct a půl řeším házenou. I když třeba šlapu na kole na výletě s rodinou, už přemýšlím, co budeme dělat při letním soustředění a nad dalšími věcmi kolem házené. Je to vášeň a láska, na kterou myslíte, i když zrovna odpočíváte,“ popsal jedenačtyřicetiletý trenér i manažer.

Od házené si hodlá odpočinout aspoň na dovolené. „Jedeme na deset dní pryč a chci úplně vypnout. Stejně ale myslím, že mi to vydrží reálně tak tři nebo čtyři dny,“ usmál se Hladík.

Svou budoucnost hodlá spojit s Brnem. „Není to samozřejmě jen o mně, protože mám skvělou ženu a tři děti. Nevím tedy, jak dlouho budeme v Brně, ale dokážu si představit, že hodně dlouho,“ zmínil Hladík.

Život na jihu Moravy si totiž zkušený trenér nemůže vynachválit. „Mám se tu skvěle a našel jsem se tu. Parádní je město, klub i jeho majitel. Do práce se těším a užívám si ji,“ dodal Hladík.

