Olympijští medailisté se stávají během her celebritami. Není vám líto, že vy jako rozhodčí zůstáváte trochu v anonymitě, i když patříte k absolutní světové špičce?

Trochu mě mrzelo, že nejsme braní jako součást české olympijské výpravy. I když je pravda, že nakonec jsem mohl být rád, když po letu speciálem třeba právě stolní tenista Pavel Širuček přišel o start v Tokiu kvůli pozitivnímu testu na covid. Rád bych se podíval i na slavnostní zahájení, ale to nebylo možné kvůli přísným opatřením.

Měl jste vůbec šanci dostat se někam mimo hotel a sportovní halu, kde probíhaly stolnětenisové soutěže?

Měli jsme se pohybovat jen mezi halou a hotelem, ale většina lidí si našla cestu, jak to trochu ošidit. Přiznám se, že jsem se párkrát taky aspoň na chvilku šel projít na čerstvý vzduch. Třeba do nedalekého parku. A na svoji akreditaci jsem se k mému překvapení dostal i na atletické soutěže. Tam byla mnohem lepší atmosféra než na stolním tenisu, kde nebyl v hale skoro nikdo. Zase tam ale bylo díky klimatizaci příjemně, na rozdíl od venku, kde bylo velké vedro.

Které utkání bylo pro vás největším zážitkem?

Bylo pro mě poctou, že jsem rozhodoval vůbec historicky první olympijské finále smíšené čtyřhry. Navíc to byl opravdu skvělý zápas, který Japonci proti favorizovaným Číňanům dokázali otočit a vyhrát 4:3 na sety. Kromě toho jsem rozhodoval třeba zápas o bronz v soutěži ženských družstev nebo semifinále mužského singlu.

Právě v něm jste si dovolil v koncovce šestého setu odpískat pětinásobnému olympijskému vítězi Ma Longovi špatný servis. Bylo k tomu potřeba hodně osobní odvahy?

Snažím se řídit pravidly. A zřetelně jsem viděl, že Ma Long udělil míčku při nadhozu rotaci, což není povolené. Trochu se na mě škaredě podíval a dokonce jsem viděl, jak se jeho trenér už zvedá z lavičky, takže jsem čekal problém. Ale nakonec si asi oba uvědomili, že protestovat nemá smysl.

Není pro sporné momenty ve stolním tenisu také možnost využití videa jako v některých jiných sportech?

Zatím ne. Na jednom turnaji v Číně se už zkoušelo využití „jestřábího oka“. Jenže je to finančně dost náročné, okolo stolu bylo rozestavených přibližně patnáct kamer. A třeba právě u špatného nadhozu u servisu se to vyhodnocovalo asi dvě minuty.

Vy už máte za sebou řadu vrcholných akcí. Dá se říct, že vás špičkoví hráči respektují?

Cítím to tak. S většinou předních hráčů už se znám, občas se třeba přijdou i poradit. Z posledních šesti světových šampionátů jsem byl na pěti a mám jet i teď na podzim do amerického Houstonu. Po olympiádě jsem se stal vůbec prvním rozhodčím, který získal tzv. zlatý odznak, aktuálně také vedu tabulku světových rozhodčích podle toho, jak jsme hodnoceni.

Dá se tedy říct, že jste aktuálně nejlepší rozhodčí na světě?

Tak bych si to nedovolil říct, ale patřím mezi ty nejlépe hodnocené. V tom žebříčku mi pomohlo, že jsem absolvoval opravdu hodně turnajů. Někteří kolegové třeba nemají tolik času, aby objeli takové množství akcí.

Jak jste se k pozici mezinárodního rozhodčího vlastně dostal?

Sám jsem hrával na krajské úrovni. Ještě pořád jsem na soupisce Sokola Brno I, ale mám dlouhodobé potíže s krční páteří, takže za stůl se už moc často nedostanu. Chtěl jsem ale u pingpongu zůstat a na práci rozhodčího mě lákala vidina toho, že bych se mohl dostat blíž k nejlepším světovým hráčům. Později jsem začal myslet i na tu olympiádu. Je to pro mě splněný sen.

Co pro vás znamenal roční odklad japonské olympiády?

Pro moji práci znamenala současná doba řadu nařízení během zápasů. Musely se pravidelně dezinfikovat stoly, míčky a třeba i ručníkové boxy, hlavně chyběli diváci. Pro mě osobně to byla komplikace v tom, že jsem si původně chtěl olympiádu spojit s turistikou. Naplánoval jsem si, že pojedu vlakem do Vladivostoku a pak lodí do Japonska, kde jsem chtěl vylézt na horu Fudži. Nic z toho bohužel nebylo v současné době možné.

Podnikáte podobná dobrodružství často?

Vedle stolního tenisu je to můj další koníček. Hned po olympiádě jsem se třeba vydal s kamarády na vandr do Černé Hory. Častěji chodím ale sám, absolvoval jsem spoustu poutnických cest. Výborně si u toho pročistím hlavu.

Kde nejdál jste byl?

Šel jsem třeba z Řípu do Říma, absolvoval jsem i nejstarší poutnickou cestu z Canterbury do Říma. Na jeden zátah jsem ušel asi nejvíc kilometrů při cestě z Brna do známého poutního místa v Santiagu de Compostela, odkud jsem ještě pokračoval k mysu Finisterre, který byl kdysi považován za konec světa. To jsem ušel asi 3300 kilometrů za 66 dní. Úplně nejdál jsem ale byl v Jeruzalému, to bylo asi 4000 kilometrů. Jenže kvůli válce jsem se musel z bezpečnostních důvodů na několik dní zdržet v Istanbulu, takže jsem to nakonec šel 90 dnů.

Jako poutník už jste si skoro všechny sny splnil. Zbývají vám ještě nějaké v roli rozhodčího?

Olympiáda byl určitě splněný sen. Před pěti lety jsem byl i na paralympiádě v Rio de Janeiru, tam to bylo také skvělé. Ještě jeden cíl ale mám, a tím je finále singlu ne velké světové akci. Na olympiádě i mistrovství světa už jsem rozhodoval finále čtyřhry, dvouhru zatím ještě ne. Rád bych se podíval ještě taky na nějakou další olympiádu, ovšem u rozhodčích není moc běžné, že by vás vzali víckrát. Těch adeptů je moc. Do Paříže za tři roky asi moc šancí nemám, třeba se mi podaří probojovat ještě na nějakou další.