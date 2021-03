Pražanky ke třetímu duelu čtvrtfinálové série kvůli obavám z covidu do Brna vůbec nedorazily. „Slavia Praha z obav o zdraví hráček a celého realizačního týmu vyplývajících z chování vedení klubu KP Brno ke středečnímu odloženému utkání play-off nenastoupí,“ uvedl v prohlášení Slavie ještě před duelem její mluvčí Leoš Fiala.

V Králově Poli jsou aktuálně podle Foltýna dvě pozitivně testované hráčky. První z nich je v karanténě od 5. března, kdy se u ní covid odhalil při účasti na závěrečném turnaji Českého poháru v Chomutově. Druhé hráčce vyšel pozitivní výsledek PCR testu minulý pátek, tedy den před druhým utkáním se Slavií. „KP Brno bez ohledu na vážnost epidemiologické situace v České republice zatajilo při sobotním utkání proti Slavii v Praze pozitivní test jedné ze svých hráček,“ prohlásil Fiala.

KP v play-off se Slavií

1. čtvrtfinálové utkání

10. března: KP Brno – Slavia Praha 82:65

2. čtvrtfinálové utkání

13. března: Slavia – KP 60:76

3. čtvrtfinálové utkání

17. března: KP – Slavia

duel byl zkontumován ve prospěch KP 20:0

Jenže Brňanky podstoupily další vyšetření v sobotu ráno, kdy využily antigenních testů, které vyhovují ligovým regulím. Sobotní výsledky zaslal klub covid manažerovi soutěže. „V sobotu v žádném případě nehrála proti Slavii žádná pozitivní hráčka. Máme od KP Brno testy, které prokazují negativní výsledky všech basketbalistek, které v utkání nastoupily. To je naprosto jednoznačné,“ řekl Deníku Rovnost guvernér Ženské basketbalové ligy Daniel Kurucz.

Třetí čtvrtfinálový duel se měl původně odehrát už v pondělí v půl třetí odpoledne. Na základě e-mailů od vedení pražského celku však v neděli požádal Kurucz Královo Pole o písemné potvrzení od krajské hygieny. To brněnský klub obdržel až v pondělí v podvečer, proto se zápas odložil na středu v pět hodin odpoledne. „Brno poté dodalo potvrzení z hygieny, které jasně říká, že karanténa se na něj nevztahuje. Exekutiva proto rozhodla, že se zápas má odehrát. KP není v karanténě, prokázalo se negativními testy, a proto nevím, proč by se mělo utkání znovu odložit,“ pravil ve středu odpoledne Kurucz.

Přesto Slavia do Brna nedorazila. „V takovém případě vycházím z pravidel, kterými jsem povinen se řídit. Po nedostavení se k utkání po čekací době, která je patnáct minut, nařizujeme kontumaci zápasu ve prospěch KP Brno,“ vysvětlil Kurucz.

Svěřenky brněnského kouče Dušana Medveckého tedy postoupily do semifinále play-off, když ve čtvrtfinálové sérii porazily Slavii 3:0 na zápasy. „Protože jsou zde podezření z velmi závažného protiprávního konání, celek BLK Slavia Praha nenastoupil k odloženému zápasu play-off v Brně, a tímto pro něj sezona 2020/2021 končí,“ dodal Fiala.

Vedení KP se už ve středu spojilo s právním oddělením klubu. „Slavia se už dřív nechala slyšet, že o páté až osmé místě nechce hrát a nejraději by soutěž už ukončila. Teď se jí asi hodí říkat, že dohrála kvůli nám. Nevím, co je jejím záměrem, ale přijde mi to jako uměle a účelově vyvolaná věc, která náš klub poškozuje, a budeme se bránit,“ dodal Foltýn.