Před dvěma týdny vůbec poprvé dostal pozvánku do mužské reprezentace a nyní má před sebou další výzvu. Teprve osmnáctiletý pivot Ondřej Husták totiž přestoupil z brněnského Basketu do španělského celku Manresa, jenž o českého talenta projevil zájem už před měsícem.

Ondřej Husták z Basketu na tréninku české reprezentace. | Foto: CZ Basketball

„Nebylo to jednoduché rozhodování a až do poslední chvíle jsem neměl jasno. Říkal jsem si ale, že je to pro mě výzva, příležitost a další schůdek v mé kariéře posunout se dál,“ řekl Husták.