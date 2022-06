Coby nejrychlejší kanoistka z rozjížďky startovala ve finále jako poslední. „Přiznám se, že jsem do cíle dojížděla s tím, že to spíš neklapne, ale pak jsem uviděla tu jedničku. Holky, se kterými se pět let přetahujeme o první místo, mi v cíli gratulovaly a říkaly, že mi to strašně přejí. Lepší to opravdu být nemohlo,“ dodala Němcová, jež o den později přidala i stříbro v klasickém sjezdu na singlkanoi.

Tam nestačila pouze na Italku Cecilii Panatovou. „Jsem opravdu spokojená. Musím přiznat, že závodník v dlouhém sjezdu se ze mě stal tak loni. Předtím mi vytrvalost tolik nešla, teď jsem se na tom snažila hodně pracovat. Myslím, že jsem udělala velký pokrok a mám z toho obrovskou radost. Tady na té trati je to super výsledek, je tu spousta míst, kde se to dá pokazit,“ přiznala Němcová, která startovala i na kajaku, kde skončila patnáctá. „Absolvovat dva závody v jednom dni je náročné, ale nakonec jsem se před startem singlu cítila dobře a jsem ráda, jak to dopadlo,“ dodala.

Stříbrnou medaili mezi kajakářkami vybojovala Klára Vaňková. „Je to neuvěřitelné, jsem opravdu moc šťastná. Když jsem dojela do cíle, věděla jsem, že mám rychlý čas a přála jsem si, aby to klaplo. Nakonec se to podařilo,“ okomentovala s úsměvem novopečená vicemistryně světa. „V cíli jsme to prožívaly, byly jsme všechny šťastné,“ dodala členka táborského oddílu.

V napínavé kategorii kajakářů zazářil Vojtěch Matějíček, který získal bronz. „Je to super pocit. Po dojezdu jsem si myslel, že mi to těsně uteče – i když jsem věděl, že byl čas dobrý, myslel jsem, že skončím nakonec tak pátý šestý. Ale vyšlo to, jsem maximálně spokojený. Byla to rozhodně nejlepší jízda, kterou jsem tu zatím předvedl,“ usmíval se jedenadvacetiletý brněnský závodník.

PO BRONZU BRAL ROLENC TITUL

Na bronzovou medaili dosáhla také deblová posádka Daniel Suchánek, Ondřej Rolenc. „Jízda měla drobné chybky, ale výsledek je super. Jsme rádi, že máme medaili,“ přiznal Suchánek. „Cítím se den ode dne líp. Singl jsem si zkazil vlastní chybou, ale jsem rád, že jsme dosáhli na medaili na deblu – výsledek je opravdu super,“ doplnil Rolenc, který těsně před startem šampionátu bojoval s nemocí.

Ten v neděli v Treignacu oslavil titul mistra světa v individuálním závodě v klasickém sjezdu, kdy předčil celé startovní pole, navíc v následném souboji deblklanoistů společně s Danielem Suchánkem vybojoval stříbro. „Rozhodně jsem si nemyslel, že to klapne. Nedoufal jsem, že to přijde a že se zadaří, protože bojovat tady s nemocí bylo psychicky i fyzicky náročné,“ přiznal pardubický rodák Rolenc. „Od posledního mezičasu jsem se klepal, protože moje taktika byla tlačit to od startu a čekal jsem, že mi dojde a nebudu moct finišovat. Ale vše nakonec vyšlo náramně, včetně stopy na trati. Asi bych řekl, že to byl nejtěžší úspěch mé kariéry, ale jsem nesmírně šťastný,“ zářil.

Pouze 57 setin od bronzové medaile skončil kajakář Adam Satke, čtvrtou příčku na singlu brala Tereza Kneblová. „Čtvrté místo popravdě vždycky trošku mrzí, nebyl jsem od bronzu tak daleko. Vždycky je na trati co zlepšovat, určitě by se tam nějaká vteřinka našla, ale sám se sebou jsem spokojený a podal jsem to, co ve mně bylo. Myslím si, že soupeři tu byli silní, jsou vynikající, takže čtvrté místo určitě beru,“ ohodnotil klání brněnský rodák Satke.

Český tým ve složení Adam Satke, Vojtěch Matějíček a Mikuláš Zapletal po dlouhých devíti letech dosáhl na vysněné zlato v závodě hlídek. Tým kajakářek, který reprezentovala Klára Vaňková, Marie Němcová a Tereza Kneblová, přidal senzační bronz.

Šampionát vyvrcholí pondělní soutěží hlídek v klasickém sjezdu.

ANNA HRBÁČKOVÁ