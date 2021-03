O třináct let mladší boxer vydržel dlouho a kapituloval až v předposledním pátém kole. „Nejdřív jsem byl zklamaný, ale pak jsem vyšel z hotelu ven a všichni mi gratulovali, že se nemám za co stydět. To mě potěšilo. Lidé říkali, že jsem předvedl skvělý výkon. Všichni si mysleli, že to skončí dřív,“ uvedl bojovník z Jetsaam Gymu Brno.

Zápas v polotěžké váze proti české ikoně si považuje. „Je to pro mě obrovská zkušenost. Nešlo tam hrát žádnou hru jako třeba skákat kolem ringu. Máme podobný styl, on je obrovsky zkušený. Všichni víme, jaký je to stroj, ty jeho spodky… podle toho to vypadalo. Vytvořil na mě nátlak, vše muselo být na sto procent. Dalo se to snést, ale od pátého kola už jsem měl dost,“ popsal Albrecht.

Pozitivní dojmy si ze severu Čech odvezl také jeho kouč a trenér oddílu Boxing Talent Brno Milan Procházka. „Je to škoda, zbývalo kolo a čtvrt, ale síla a zkušenost Lukáše rozhodly. Všichni čekali, že ho rozstřelí ve dvou kolech, avšak Pavel předvedl parádní box. Nedal mu to zadarmo. Nejeli jsme tam jako outsideři, chtěli jsme předvést nějaký výkon. Na to, že je Pavel na začátku kariéry, to proti takovému boxerovi bylo hodně kvalitní. Jsem spokojený,“ vyhlásil.

Procházka zná Konečného dlouho. Proto si také našli chvíli klání probrat. „Moc času neměl, celou událost pořádal. Po zápase jsme si však dali pivo a rozebrali to. I Lukáš uznal, že Pavel boxoval dobře. Když to uzná takový boxer, je to pro nás pocta,“ doplnil Procházka.

Jeho svěřenec se hostiteli postavil až v předposledním zápase galavečera. „Bylo to hodně dlouhé. Boxoval jsem pozdě, to je docela masakr. Jste vzhůru od rána, jdete se podívat na pár zápasů a pak si uvědomíte, že boxujete až za šest hodin. Nervozitu jsem každopádně necítil, řekl jsem si, že do toho dám všechno. Buď on, nebo já,“ dodal Albrecht.

Nyní vyhlíží další duely. „Mám mít nějaké zápasy pod Lukášem. Teď přijde pár týdnu volna, budeme dál trénovat. Uvidíme, co se objeví. Pochybuju, že se teď něco uskuteční v České republice, v této situaci je to hrozné. Určitě pojedu boxovat někam ven,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA