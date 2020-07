Superfinálové souboje se stali jasnou záležitostí českých zápasníků, kteří zvítězili ve všech čtyřech bitvách nad slovenskými protivníky. Hlavní zápas večera obstaral poprvé v historii organizace Oktagon ženský souboj. Titul a prémii pět tisíc eur, víc než 130 tisíc korun, získala teprve osmnáctiletá Tereza Bledá, která těsně 2:1 na body porazila Luciu Szabovou ve váze do šedesáti kilogramů. „Věděla jsem, že Lucia do toho určitě půjde naplno a nebudu to mít jednoduché. Zároveň jsem nechtěla jen wrestlit, na což v tréninku jistě pilovala škrcení. Makali jsme i na postoji a doufám, že jsme nějaký krůček dopředu udělali,“ hlásila vyčerpaná šampionka, která při cestě turnajem zdolala aktuálně tři nejlepší československé MMA zápasnice.

Dvaadvacetiletá Slovenka výsledek přijala. „Myslím, že je spravedlivý, nejsem z rozhodčích zklamaná. Spousta lidí mi hned psalo, že mě okradli, ale to si nemyslím. Já jí gratuluju,“ pronesla sympaticky Szabová.

Bleskurychlý proces udělal ve váze do sedmdesáti kilogramů Tadeáš Růžička, jenž po necelých dvou minutách prvního kola knokautoval Marca Nováka. „Čtyři zápasy a čtyři KO. Lidi mě podceňovali, než to začalo. Když jsem říkal, že to jdu vystřílet, smáli se mi, hejtovali mě. Teď mluvte,“ reagoval na pochybovače Růžička.

Podle svých slov prožil při Oktagon Underground nejtěžší životní zkoušku. „Chci poděkovat mé mámě, která se o mě dva měsíce starala. Furt jsem domů chodil doje…., ruku jsem ani nemohl zavřít v pěst, natož boxovat. Vařilo mi a starala se o mě, bez ní bych to nezvládl,“ vzkázal vítěz.

Jednoznačně skončil také souboj v nejtěžší váze do sta kilogramů, v němž si Daniel Škvor snadno poradil s Ivanem Bartkem. Když jej podruhé poslal k zemi, rozhodčí dvě sekundy před koncem úvodního tříminutového kola bitvu ukončil. „Věděl jsem, co dělám, ale měl jsem samozřejmě respekt. Fyzička i všechno bylo v pohodě, jsem spokojený,“ hlásil Škvor.

Nejvyrovnanější superfinálový duel svedl Matouš Kohout s Ronaldem Paradeiserem, český náhradník za zraněného Leoše Brichtu zvítězil 2:0 na body. „Říkal jsem hned Ronymu, že cena je společná. Čekal jsem remízu, že si dáme ještě jedno kolo. Rozhodčí však takhle rozhodli a musím to respektovat, jak už říkal Leo. Jsem lucky král, ale asi to tak mělo být. Už mi není jedenadvacet, abych se s někým štípal, chci vyhrávat takticky, i když se to nemusí někomu líbit,“ hlásil novopečený otec Kohout.

Vrcholem večera měl původně být duel dvou populárních zápasníků, Matěje Peňáze z brněnského Hron gymu a Gauny teamu proti Vlastislavu Čepovi ze Slovenska. Jenže Peňáz den před superfinále oznámil, že nenastoupí kvůli zraněné chrupavce levé ruky. „Je mi líto, že nezápasím, těšil jsem se, bohužel už jsem nemohl trénovat, s rukou nejsem schopný dávat žádné údery. I když jsem se snažil, odpočíval jsem mezi zápasy, po posledním jsem měl pouze jeden trénink a ruka zase křupla, nejde to,“ vysvětloval Peňáz, na kterého část obecenstva pískala.

Na jeho duel s Čepem se totiž příznivci bojových sportů náramně těšili zvlášť poté, co Peňáz nepřímo nařkl slovenského bijce z dopingu. „Matěj mě obvinil, že beru čokoládky, tak jsem mu jednu donesl,“ povídal Čepo s tabulkou čokolády v kleci. „Přišel jsem o ten pocit a zážitek tady vyhrát, přestože jsem splnil všechny podmínky pyramidy Undergroundu. Bil jsem se každý zápas, ale na superfinále jsem nedostal nárok. Na Matěje se nehněvám, rád se s ním někdy utkám, ale v Underground byla výjimečná situace, moje cesta je MMA. Jdu dál, co mám dělat, děkuji všem lidem za velkou podpora, Čechům i Slovákům,“ řekl Čepo.

Pořadatelé Oktagonu Underground se po zhodnocení situace rozhodli, že Čepovi udělí prozatímní neoficiální titul krále podzemí, protože na rozdíl od svého soupeře byl připravený k souboji nastoupit. „Pyramida je o tom, že kdo se probije do finále, nejde do něj stoprocentně zdravý. Každý bojovník má nějaké zranění, taky mám bolesti, ale když někdo nenastoupí, tak prohrál. Ale to mě nezabije, věřím, že bude další zápas,“ hlásil Čepo.

Slovenský bojovník i přes verbální ataky soupeře nezměnil svou rétoriku a stále působil klidným dojmem. „Měl jsem z těch vyjádření pocit, že se trochu bojí, že se mnou může prohrát. Matěj má velké jméno v Glory, já jsem jen normální chlap, který ho může vypnout. Jeho slova mě nakopla, zapálil ve mně oheň, ale nic víc. Povídal mi potom, že lituje, co říkal, že to bylo zbytečné a mrzí ho to. Ale nezlobím se na něj, přeji mu brzké uzdravení a ať se mu daří,“ vzkázal Čepo.

Přes neuskutečněný zápas si získal mnoho nových fanoušků, ovšem přibyli také odpůrci. „Jsou lidé, kteří píšou jen zlé věci, takovým buď nesedím, nebo nechtějí psát nic dobrého. Nevyjadřuji se k fejkovým účtům. Když má někdo problém a zkouší urážet, přestože nic neví, rád to s ním vyřeším, kdykoli jsem připravený. Každý den jsem v gymu, najde mě tam a můžeme se konfrontovat hned,“ líčil Čepo.

Není však pravděpodobně, že si v oktagonu vyřídí účty s Peňázem. Čepo se věnuje MMA, Peňáz je thajboxer. „Určitě bych se nebránil, kdyby byla možnost podle pravidel Oktagon Underground. Na MMA bych potřeboval čas na trénink, ale hrozně se mi líbí. Sleduji ho dlouho, s klukama jsem trénoval už dřív. Chci ho někdy zkusit, snad se na něčem domluvíme,“ uvedl brněnský thajboxer.

Výsledky Oktagon Undergroud v Brně

Superfinále:

Váha do 60 kilogramů: Tereza Bledá (ČR) porazila Lucii Szabovou (Slov.) na body

Do 80 kg: Matouš Kohout (ČR) porazil Ronalda Paradeisera (Slov.) na body

Do 70 kg: Tadeáš Růžička (ČR) porazil Marca Nováka (Slov.) KO v 1. kole

Do 100 kg: Daniel Škvor (ČR) porazil Ivana Bartka (Slov.) TKO v 1. kole

Superfighty:

Do 80 kg: David Kozma (ČR) porazil Milana Kratochvílu (Slov.) na body

Do 60 kg: Magda Šormová (ČR) porazila Elišku Pelechovou (ČR) na submisi ve 3. kole

Do 70 kg: Jan Malach (ČR) porazil Štefana Mészárose (Slov.) TKO ve 2. kole

Do 80 kg: Sebastián Fapšo (Slov.) porazil Jakuba Bahníka (ČR) KO v 1. kole

Do 90 kg: Zdeněk Polívka (ČR) porazil Daniela Hromka (Slov.) na body v extra kole

Do 80 kg: Andreas Čehovský (Slov.) porazil Jakuba Dohnala (ČR) na body ve 3. kole