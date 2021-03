Březina se připravuje v Kalifornii pod vedením Rafaela Arutjunjana. Žije tam s celou rodinou, začátkem loňského února se jeho manželce Danielle narodila dcera Naya Rose. Sestra Eliška, která žije v rodném Brně, ještě svou více než roční neteř naživo neviděla. "Narodila se a pak se všechno zavřelo," řekla při online konferenci.

Na záběry webkamery při komunikaci prostřednictvím moderních kanálů se musejí spoléhat i další příbuzní v České republice. "Já už jsem přes rok nebyl doma. Z Česka ji ještě nikdo neviděl. Nejenom Eliška, ale ani rodiče nebo prarodiče," vyprávěl Březina.

Navzdory omezením v "bublině", do které se podobně jako jiné akce uzavře i mistrovství světa krasobruslařů, se chystá se sestrou ve Stockholmu setkat. "V hotelu si myslím, že se budeme vídat určitě. Pohyb v okolí ostatních se má trošičku omezit, aby ho nebylo tolik, ale myslím, že se tam určitě někde uvidíme. Na stadionu to bude těžší. Tam budou mít vstup jenom lidé, kteří tam musejí v daný okamžik být. Pokud nebudu mít trénink nebo závod, tak se tam těžko dostanu," plánoval.

Jestli se letos v létě dostane na rodinnou návštěvu do České republiky, ještě neví. Jeho dcera zatím nemá české občanství. "Žádali jsme teprve na podzim. Posílali jsme papíry přes konzulát. Bude to minimálně šest měsíců trvat, než ji zapíšou do matriky," vysvětlil.

A problém při příletu může mít i jeho manželka, protože cizinci aktuálně mají povolený vstup jen z nezbytných důvodů. "Musím vymyslet, jak to udělat, aby nás vůbec pustili a nedali do karantény," dodal Březina.