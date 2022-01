Sparta nastoupila do prvního zápasu po zimní přestávce bez několika opor. Nejcitelnější ztrátou byla zcela jistě absence nejproduktivnějšího hráče Lukáše Křivánka. Naopak den před zápasem přiletěl Kolumbijec Angellot, nad jehož startem proti Helasu visel do poslední chvíle otazník. Nakonec nastoupil. „Připravili jsme se na to, že by mohl nastoupit a počítali jsme, že síla Sparty s Angellotem je daleko větší než bez něj. Na druhou stranu přiletěl na poslední chvíli, s mužstvem určitě moc netrénoval. Přesto jsme určili dva hráče, kteří mu měli znepříjemňovat hru, aby Sparta nemohla těžit z jeho chytrosti,“ vysvětluje domácí trenér svůj záměr, jak ubránit nejlepšího cizince.

Helas byl na soupeře skvěle takticky připraven a eliminoval veškeré šance Pražanů. Ti odehráli celé utkání se sedmi hráči, proti tomu Helas jich prostřídal hned dvanáct. „Chtěli jsme mít krátká, intenzivní střídání, tak, aby byli ve hře všichni naši hráči. Záměr byl pracovat po celém prostoru, a k tomu je potřeba fyzická síla. Věděli jsme, že i když Sparta přijede v deseti lidech, tak utkání odehraje v sedmi. Bylo jen otázkou času, kteří z nich nastoupí,“ prozrazuje trenér Galia promyšlený tah, jak fyzicky unavit známého soupeře.

Domácí poslal do vedení v páté minutě Mužík a do poločasu ještě skóre navýšil Milan Svoboda. Diváci, kteří přišli do haly Vodova, určitě nelitovali. Ve druhém dějství totiž spustil Helas svůj branko stroj, který se ne a ne zastavit. Když domácí Svoboda překonal vyběhnutého brankáře obloučkem přes celé hřiště a zvýšil na 4:0, zdálo se být rozhodnuto. „Čtvrtý gól byl uklidňující zejména pro naši psychiku. V ten moment jsme cítili, že Sparta nemá mentálně na to, aby zápas otočila,“ ohlíží se za Svobodovou brankou domácí trenér.

Chvíli na to sebral skvěle chytajícímu Václavu Klímkovi čisté konto Angellot, jenž se blýskl povedenou sólovou akcí. To však bylo od Sparty směrem dopředu vše. Zato defenziva Pražanů úplně odpadla a gólman Cristiano Cardoso nestíhal lovit míč ze sítě. Z penalty se prosadil kapitán Cupák, útočnou akci dva na jednoho úspěšně zakončil mladík Špička a poslední branku Helas vstřelil z nařízené desítky. K ní se postavil na výzvu fanoušků v hledišti domácí gólman Klímek. „Cítil jsem, že je ve velké euforii a utkání se mu daří. Navíc ještě nikdy nevstřelil ligovou branku, tak jsme ho určili. Byli jsme v laufu, vedli o pět branek a soupeř to těžce kousal. Gólem brankáře jsme je ještě dorazili,“ vtipkuje spokojený Galia.

Jeho svěřenci chtějí potvrdit tři body v sobotním utkání, které odehrají v Ústí nad Labem. „Nebude to jednoduchý zápas. Ústí tam má tři velmi šikovné Brazilce, na něž se musíme dobře připravit,“ upozorňuje na přednosti soupeře Galia. Po sobotním duelu následuje reprezentační přestávka. Ta potrvá měsíc kvůli mistrovství Evropy v Nizozemsku, na které se však česká reprezentace nekvalifikovala.