Na svých pozicích patřili v loňské sezoně k nejlepším hráčům v extralize a jejich spolupráce vynesla Volejbal Brno až na třetí příčku. Jenže v létě se nahrávač Luan Duc Truong zranil a jeho výpadek ze sestavy výrazně ovlivnil i výkony brněnského univerzála Daniela Římala. „Trpíme na nepřesnost nahrávky a od toho se odvíjí naše nejistota a nesouhra. Nejvíc je to vidět na Římalovi, který byl zvyklý na Truongovy rychlé nahrávky,“ uvedl brněnský kouč Ondřej Marek.

Brněnští volejbalisté se aktuálně nacházejí na sedmém místě extraligové tabulky. | Foto: Foto: Matouš Müller.

Čtyřiadvacetiletý Římal se loni stal nejlepším univerzálem nejvyšší české soutěže. Letos se ovšem potýkal dvakrát se zraněním i pozitivními testy na koronavirus. „Momentálně nám to trochu skřípe na účku (pozice univerzála – pozn. red.), ale Daník se do toho dostane. Je důležité, aby se vrátil do formy a pak i naše hra bude dobrá,“ líčil Truong.