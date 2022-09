Společně se svými spoluhráči jen těžce kousal finálovou prohru z minulého roku proti týmu Ostrava Arrows. Draci totiž na prohrané finálové série nejsou zvyklí, mezi nejlepší dvojku se dostali sedmadvacetkrát a bez titulu odešli jen ve čtyřech případech. „Teď je to pro nás zadostiučinění, protože celá sezona byla dlouhá a my v ní neměli žádné výkyvy. Fakt jsme celou dobu byli na špici a vyhrávali série. Z klubového ohledu je to splněný cíl, na kterém jsme rok makali,“ raduje se pětatřicetiletý baseballista.

Přitom ani letos to brněnští Draci neměli vůbec jednoduché. V semifinálové sérii si postup proti pražským Eagles vybojovali až v rozhodujícím pátém utkání a ve finále jim zase pořádně zatápěli městští rivalové Hroši Brno. „Play-off a cesta za titulem jsou vždy složité a je jedno, proti komu hrajete. Týmy už totiž cítí, že jsou blízko medaili a titulu, hraje se úplně odlišný baseball, jsme pod větším tlakem a má to pořádný náboj,“ nastiňuje Hajtmar.

Pro historicky nejúspěšnější český baseballový celek to byl zasloužený titul, Draci totiž letos ovládli základní část i následnou TOP 6. „I tak jsem to ale nebral tak, že jsme nějací superfavoriti. Třeba semifinálové série se hrají jen na tři vítězné zápasy a tam může rozhodnout třeba jedno propršené utkání nebo ztráta nadhazovače,“ vypráví pálkař.

Čistě brněnské finále mohli fanoušci sledovat po jedenácti letech. Tehdy však soupeřem Draků byla Technika Brno, Hroši se letos mezi nejlepší dvojku probojovali poprvé. „Ať už hrajeme ve finále proti komukoli, tak je to tým, který má aktuálně v extralize nejlepší formu společně s námi. Hrochy jsme třeba párkrát porazili v základní části, ale finálová série stejně začíná za stavu 0:0. A kdo chce ten titul víc, tak ho vyhraje,“ popisuje Hajtmar.

Draci letos těžili především z dobře vyváženého týmu. Mužstvo založené na odchovancích totiž vhodně doplňovali zkušení hráči a také kvalitní cizinci. „Kluci z ciziny nás výborně posílili. Pro úspěch byli důležití, ale ještě podstatnější je mít kostru týmu složenou z odchovanců. To jsou totiž hráči, kteří v klubu dlouhodobě působí, znají mentalitu. Jazýčky vah pak mohou převážit právě posily z ciziny, ale základ je utvořit osu z českých hráčů,“ myslí si reprezentant.

Pro něj byla letošní sezona výjimečná nejen z týmového hlediska, ale i z osobního. Teprve jako čtvrtý baseballista v historii dokázal v české extralize překonat metu osmi set odpalů. „Na prvním místě je pro mě ale vždy týmový úspěch. Nejdůležitější je prostě zisk titulu, protože se člověk může ohlédnout a říct si, že odvedl dobrou práci. Samozřejmě ta osobní čísla k tomu pomáhají, ale já je nesleduju, maximálně na ně vždy narazím na sociálních sítích, kde na mě vyskočí nějaký článek. Abych pravdu řekl, tak jsem ani nevěděl, že se blížím takové metě,“ podotýká Hajtmar.

Zisk titulu zkušený hráč řádně oslavil, pak si pár dní odpočinul. Od středy je však zpět v baseballovém zápřahu. „První část sezony jsem si odškrtl, když jsme vyhráli titul. Už se ale připravuju s národním týmem na kvalifikaci na World Baseball Classic. Budeme hrát v Regensburgu a mohli by nám stačit dvě výhry, abychom postoupili do hlavního turnaje. To je teď můj cíl, hodláme tam udělat co nejlepší výsledek,“ věří si.

Zároveň už však Hajtmar spřádá plány i na další sezonu. „S Draky nás čeká Český baseballový pohár, jehož vítěz se kvalifikuje do evropské ligy, kam my už ale automaticky postupujeme díky zisku titulu. Láká mě si tu evropskou ligu zahrát, obhájit titul a udělat medaili na domácím mistrovství Evropy. To jsou moje dlouhodobé cíle,“ dodává s úsměvem.