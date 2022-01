Zatímco krátký program hodně pokazil, volnou jízdou si spravil chuť. "Všechno, co jsem natrénoval, kromě čtverného salchowa, jsem ukázal. Ukázal v plusových bodech a se vším, co tam mělo být. Chyběla jen jedna otočka u salchowa," usmíval se.

Čtverného skoku se protentokrát vzdal dobrovolně. Od příletu do Tallinnu se s ním potýkal, i když před odletem při tréninku v USA byl ještě v pořádku. "Myslím, že určitě pomohlo, že tam nebyla ta případná chyba. Ušetřil jsem tím také síly pro zbytek programu. Přidalo to energii nejenom mně, ale i obecenstvu. Z té jízdy jsme měl dobrý pocit a můžu být spokojený s tím, jak jsem zajel poslední volnou na mistrovství Evropy," konstatoval.

Trenér Rafael Arutjunjan z jeho rozhodnutí nadšený nebyl. "Dostal jsem vynadáno. Trošku trenér nechápal, co se stalo a proč. Myslím že kdyby tady byl, tak by viděl, že ten salchow nebyl úplně v pohodě," řekl Březina. Trochu litoval, že se podobně nerozhodl už před krátkým programem. "S tím už teď člověk nic neudělá. Jsem rád, že jsem zapřemýšlel před tou volnou jízdou," doplnil.

Pár týdnů před čtvrtým olympijským startem byl pro něj výkon povzbuzením. "Musím akorát nějakým způsobem naladit toho salchowa. Nevím, co se stalo," uvedl Březina, který bude společně se sestrou Eliškou a otcem Rudolfem trénovat na stadionu v Kuřimi. Zaměří se také na krátký program. "Teď jsem se v tréninku trošku víc soustředil na volnou jízdu než na kraťas, to byla taky trochu moje chyba," poznamenal.

Jen dvakrát ze čtrnácti účastí na evropském šampionátu vypadl z elitní desítky, to je nevídaná bilance. Nejraději vzpomíná na svou jedinou velkou seniorskou medaili, bronz z roku 2013. "Jeden hlavní, který mi v hlavě utkví, bude vždycky ten Záhřeb. Medaile je u rodičů v Brně i se všemi ostatními, které jsem kdy získal," řekl juniorský vicemistr světa z roku 2009.

Desátým místem na ME zajistil pro Česko dvě účastnická místa i na příštím mistrovství Evropy, které se uskuteční v Helsinkách. "Doufám, že ať to bude kdokoliv, kdo pojede na příští Evropu, že ta dvě místa nějakým způsobem udrží," vzkázal svým následovníkům. Potenciál podle něj mají. "Záleží, jak moc to chtějí a jak moc práce do toho chtějí dát, aby s těmi závodníky, kteří jsou v desítce na mistrovství Evropy, byli schopni závodit. Nejde jen o skoky. Je to i o bruslení, o projevu," doplnil.