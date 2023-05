Venezuelan v Tachově: Fotbal dostal přednost před baseballem

Když mu bylo sedm let, vydal se Nieves Guilarte Dehibis Jesus s maminkou, která si tady našla přítele, a šesti sourozenci z rodné Venezuely na Tachovsko, kde díky nevlastnímu dědečkovi z Česka propadl kouzlu fotbalu. „Předtím to spíš vypadalo, že budu hrát baseball, to je ve Venezuele národní sport,“ přiznal Nieves, kterému ale v Tachově neřekne nikdo jinak než Dejvis.

Lásku k fotbalu v něm probudil děda. „Sám fotbal hrál, každý den na něj koukal v televizi a mě ten sport zaujal. Začal jsem kopat do míče a neskutečně mě to chytlo,“ pokračoval talentovaný mladík. Jako správný vyniká Jihoameričan technikou, ale i kvůli drobné postavě trochu zaostává fyzicky.



20. kolo krajského přeboru: SK Rapid Plzeň - FK Tachov (na snímku fotbalisté v modrých dresech) 0:4Zdroj: Deník/Filip Nekola

Fotbal však miluje. Začínal v mládeži Sokola Stráž, pak přešel do FK Tachov a teď už třetím rokem válí za muže. Ti jsou nováčkem v krajském přeboru, ale zatím soutěží prochází suverénně, jasně vedou a mají namířeno do divize. „Zpočátku to bylo těžké, byl to velký skok, ale časem jsem si zvykl,“ říká Nieves, který i teď patří k benjamínkům v týmu.

Samozřejmě, že dál sleduje i fotbal v rodné zemi. Dobře ví, kdo jsou ve Venezuele největší hvězdy. „Jsou tam zajímaví hráči, jako Rondón, mně se hrozně líbí Soteldo, a známý je také Rincón,“ vyjmenoval bez zaváhání největší esa venezuelského fotbalu. Sám obdivuje hlavně Neymara a Messiho a na hřišti by ho nejvíc potěšil postup s Tachovem do divize. „Za to bych byl strašně rád,“ přiznal mladík, který myslí i na civilní povolání.

V Tachově-Světcích se učí na truhláře. „Letos končím. Uvidíme, co dál,“ není Nieves úplně rozhodnutý.