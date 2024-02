Když to nejde sportovně, prorážím aspoň tak, těší Herinka cena Sympaťáka Deníku

Zaskočilo ho, když se dozvěděl, jaké přebírá ocenění při vyhlášení nejlepších sportovců okresu Brno-venkov za rok 2023. Brankář fotbalistů AFK Tišnov Jan Herink se stal vítězem ankety Sympaťák Deníku Rovnost. „Docela mě překvapilo, že jsem vůbec nominovaný na tuhle cenu. Holt, když to nejde sportovně, musí to jít druhou stránkou a aspoň tady prorážím. Jsem šťastný, je to super,“ radoval se při slavnostním galavečeru v ivančickém Kině Réna.

Vedoucí sportovní redakce Deníku Rovnost Jaroslav Kára (vlevo) předává ocenění sympaťáka roku 2023 brankáři tišnovských fotbalistů Janu Herinkovi. | Foto: Igor Zehl

Třicetiletý brankář patří k nejzkušenějším hráčům v tišnovském mužstvu a k jeho lídrům „Máme mladý mančaft, kluky kolem dvaceti, pětadvaceti. Jsem asi třetí nebo čtvrtý nejstarší, takže už si připadám jako takový mentor. Je to blbé říct ve třiceti, ale už to tak bude, chýlí se to ke konci,“ poznamenal. Přestože platí za sympaťáka, dokáže se na hřišti také rozzlobit. „Jsem taková černá a bílá. Někdy jsem kliďas, někdy vznětlivý, ale spíš se držím, protože chci být klidnější,“ uvedl Herink, jenž je také pokladník týmu. Sportovci okresu Brno-venkov přebrali ocenění. Vládne jim kanoistka Střechová Kdyby hrál v poli, jistě nosí i kapitánskou pásku, jenže chytá. „Trenér nechce, abych byl kapitán jako brankář, takže pásku nosí zcela zaslouženě Kevin Babička, protože je to náš nejlepší hráč,“ vysvětlil. Fotbalisté Tišnova jsou po podzimu v A skupině I. A třídy na druhé příčce, přitom mají stejně bodů jako vedoucí Kohoutovice. „Chtěli jsme být první, ale nevyšel nám střed podzimu, dva zápasy po sobě. I tak jsme spokojení, druhé místo je krásné a doufám, že na konci bude první. Chceme se rozloučit se sezonou vítězstvím,“ prohlásil gólman s tím, že tým vyhlíží postup do krajského přeboru. „Ambice jsou vždycky nejvyšší,“ dodal. Zdroj: Jaroslav Kára Třetí Moravský Krumlov ztrácí sedm bodů, o další tři méně mají Ivančice, které považuje za nejsilnějšího protivníka. „Ivančice jsou nejlepší soupeř, proti kterému jsme hráli a který nás porazil jednoznačně,“ zmínil Herink porážku 1:4. Žije v Brně, pochází z Medlánek, kde s fotbalem začínal. „Fotbal jsem hrál odmalička, táta chytal, já taky chytám, dědí se to,“ řekl. „Co se říká o gólmanech, to sedí, jsme jiní,“ usmál se fotbalista, který nastupoval také v Líšni nebo Bystrci. Za dobu, co hraje v Tišnově, považuje současné mužstvo za nejsilnější. „Kádr máme fantastický, konečně se to po čtyřech, pěti letech krásně sešlo. Máme nejlepší mančaft, co tam jsem,“ porovnal gólman, jemuž kryje záda Michal Šmerda. Starosti v Líšni. Klub stále nemá peníze na osvětlení, hrozí mu i stěhování Síla tišnovského výběru podle něj spočívá hlavně v dravosti a vášni. „Kluci do toho dávají hodně, klobouk dolů, kam až bezhlavě jdou. Líbí se mi, že se člověk vrací o deset let zpátky a je vlastně povzbuzený tím, že je pomalu stejný jako dvacetiletý,“ líčil Herink. A v čem musí tým na jaře zabrat? „Momentálně nám to vychází, jen musíme střílet víc gólů, dáváme jich málo,“ přiblížil.

