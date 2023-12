Ocenění za celoživotní vynikající práci v médiích obdržel při čtvrtečním vyhlášení nejlepších sportovců města Brna Zdeněk Vlach, který převzal novinářskou cenu Lva Vašíčka. Vlach již řadu let patří do sportovní redakce Deníku Rovnost, v současnosti mapuje dění především na Vyškovsku. Mimo novin pracoval například i jako tiskový mluvčí fotbalistů Zbrojovky Brno.

Vyhlášení nejlepších sportovců města Brna za rok 2023. | Video: Sabir Agalarov

Vítězství v hlavní kategorii nejlepších sportovců města Brna za rok 2023 obhájil brokový střelec Jiří Lipták, který triumfoval v disciplíně trap na světovém poháru v Káhiře a s českým družstvem vybojoval bronz na mistrovství Evropy. Druhý skončil triatlonista Lukáš Kočař a třetí sportovní lezec Adam Ondra.

Brokoví střelci Komety Brno ovládli také pořadí kolektivů, mezi mladými sportovci do dvaceti let triumfoval windsurfařka Kristýna Piňosová z Rapidu Brno a nejlepším mládežnickým kolektivem se stali hráči Basketu Brno do devatenácti let.

VÝSLEDKY 2023

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC MĚSTA BRNA - bodovalo 25 sportovců

1. Jiří Lipták (Kometa Brno) – broková střelba - trap – 357 bodů

2. Lukáš Kočař (Brno Triatlon Team) - triatlon – 299 bodů

3. Adam Ondra (Tesla Brno) – sportovní lezení - 274 body

4. Marie Němcová (Kanoe Klub Spoj Brno) – sjezd na divoké vodě - 226 bodů

5. Alexander Choupenitch (TJ Sokol Brno I) – šerm – 190 bodů

6. Veronika Jaborníková (Dukla Brno) – dráhová cyklistika – 164 bodů

7. Veronika Mišková (Budo Kan) – karate – 110 bodů

8. Adéla Hanzlíčková (TAK Hellas Brno) – zápas, volný styl – 105 bodů

9. Martina Tichovská (TJ Tesla Brno) – MTBO – 87 bodů

10. Petr Holík (Kometa Brno) – hokej – 72 bodů

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ KOLEKTIV MĚSTA BRNA - bodovalo 19 sportovních kolektivů

1. Kometa Brno – broková střelba – 130 bodů

2. VK Královo Pole (ženy) – volejbal – 98 bodů

3. SK Draci Brno – baseball – 83 bodů

4. Brno Triatlon Team – triatlon – 78 bodů

5. Sprinteři Dukly Brno – dráhová cyklistika – 56 bodů

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ KOLEKTIV – MLÁDEŽ MĚSTA BRNA

1. Basket Brno (muži, tým U19) – basketbal – 16 bodů

2. Dukla Brno (junioři) – dráhová cyklistika – 13 bodů

3. Kometa Brno (juniorky) – broková střelba, trap – 8 bodů

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI MĚSTA BRNA DO 20 LET - bodovalo 19 sportovců

1. Kristýna Piňosová (TJ Rapid Brno) – windsurfing – 50 bodů

2. Zina Hrdličková (Kometa Brno) – broková střelba – 29 bodů

3. Kryštof Bláha (VK LS Brno) – veslování – 27 bodů

4. Emma Čechová (BK Žabiny Brno) – basketbal – 22 bodů

5. Jiří Hamza (Zbrojovka Brno) – fotbal – 19 bodů

Nejvýznamnější mezinárodní sportovní akce spolupořádaná v městě Brně

Mistrovství Evropy v baseballu mužů

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA BRNA – bodovalo 14 sportovních akcí

1. Brněnská laťka – 49 bodů

2. European Kids Athletics Games – 43 bodů

3. Vokolo Príglu – 35 bodů

4. Grand Prix Brno v dráhové cyklistice – 32 bodů

5. Velká cena Brna v plavání – 26 bodů

FAIR PLAY MĚSTA BRNA

Stanislav Vyzina, trenér sportovních gymnastek

NOVINÁŘSKÁ CENA LVA VAŠÍČKA



Zdeněk Vlach, sportovní novinář Deníku Rovnost

NEJLEPŠÍ VETERÁNSKÝ SPORTOVEC MĚSTA BRNA – sportovci nad 50 let

Stanislav Hlaváček – kulová střelba – 69 let

NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI MĚSTA BRNA

Veronika Kamenská (Nidoshinkan Dojo) – karate

Ivo Koblasa (TJ Favorit Brno) – cyklistika

Boris Trávníček (SK Moravia Brno) – stolní tenis

SÍŇ SLÁVY MĚSTA BRNA

Vítězslav Dosedla, ragbista

Jiří Mičánek, automobilový závodník

Jiří Mikšík, cyklista