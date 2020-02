„Vyhrál kategorie do třinácti i patnácti let a stal se nejúspěšnější hráčem šampionátu,“ přiblížil kouč české juniorské reprezentace Jan Břeň, který trénuje také squashisty pořádajícího klubu Viktoria Brno.

Jeho svěřenec Marek Panáček ovládl na šampionátu nejprestižnější klání do devatenácti let. Stejně starým juniorkám kralovala Eliška Jičínská z Moravské Slavie, její oddílová kolegyně Karolína Šrámková ovládla kategorii do třinácti let.

Riana Alexová z brněnské Viktorie obhájila triumf v klání hráček do patnácti let, kde porazila právě Šrámkovou. Mezi sedmnáctiletými skončila Alexová druhá.