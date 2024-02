Velmi úspěšně pro domácí hráče dopadl squashový turnaj Brno Open 2024. Mezinárodní akce nižší kategorie Challenger tour měla ryze české obsazení ve finálových duelech. Svůj sedmý titul na okruhu PSA vyhrál Daniel Mekbib, který v brněnské Viktorii porazil Martina Švece. Naopak svůj první titul získala Michaela Čepová, když porazila v pěti setech po velkém boji Karolínu Šrámkovou. Turnaj měl celkovou dotaci šest tisíc dolarů.

Squashový turnaj Brno Open ovládli Daniel Mekbib a Michaela Čepová. | Foto: Irena Vanišová

Pro Mekbiba se jednalo o dvanáctou účast ve finále turnaje PSA. V cestě za ním porazil v semifinále dalšího reprezentačního kolegu Jakuba Solnického 3:1 na sety. To první nasazený Martin Švec se musel v pěti setech vypořádat s Anthonym Lepperem z Nového Zélandu. Finálový souboj týmových parťáků z Brna měl kromě prvního setu jednoznačný průběh. Mekbib první sadu ovládl 11:8 a v dalších dvou Švec zaznamenal pouze deset bodů dohromady.

Mekbib tak získal svůj sedmý titul na okruhu PSA. „Martin měl těžké zápasy ve čtvrtfinále a v semifinále. Věděl jsem, že když se budeme dostávat do delších výměn, tak to pro mě bude lepší. A to se přesně stalo. Šlo vidět, že se Martin nehýbal tak, jak je zvyklý. Já se pak snažil být hlavně aktivní na voleji a držet ho za sebou,“ rozebral finálový duel Mekbib, který zamíří na dvě akce do USA a Kanady. „V zámoří už jsem pár turnajů vyhrál, rád bych na triumfy navázal a získal další titul,“ troufá si.

Naopak do zcela prvního finále na okruhu PSA se v Brně Open probojovaly Čepová a Karolína Šrámková. Utkání mělo dramatický průběh, Čepová sice vedla 2:1 na sety, ale čtvrtý prohrála poměrem 6:11 a muselo se do rozhodující páté sady. V ní vedla 6:4 Šrámková, ale její soupeřka dokázala získat čtyři výměny za sebou a utkání pak dovést do vítězného konce. „Byl to hodně těžký zápas, Kája hrála velice dobře. Navíc mi nebylo úplně nejlépe, takže jsem moc ráda, že jsem to úspěšně zvládla. Bylo to fyzicky velmi náročné,“ popsala Čepová, která do turnaje vstupovala jako šestá nasazená.

Nakonec získala svůj první PSA titul. „Určitě bude oslava, v kariéře jsem se dostala předtím nejvýše do semifinále na Novém Zélandu,“ dodala Čepová. Naposledy triumfovala česká squashistka na okruhu PSA před deseti lety zásluhou Lucie Fialové, na tento úspěch se podařilo navázat až Čepové.

Ve squashové Viktorii Brno se konala mezinárodní akce po krátké době, v listopadu se tu odehrál prestižnější Czech Open. Není jisté, zda se Brno Open bude opakovat. „Naším hlavním cílem zůstává na další roky Czech Open, který se letos uskuteční poprvé v rámci světové tour. Organizování mezinárodních turnajů na našich kurtech je však jedna z našich velkých priorit,“ upřesnil Roman Švec, ředitel turnaje.

JIŘÍ UHLÍŘ