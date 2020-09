Jak jste období bez squashe prožíval?

Pauza byla velice dlouhá. Zezačátku bylo těžké se s ní vyrovnat. Měl jsem formu, vyhrával turnaje a najednou všechno skončilo. Šlo o pořádný nápor na psychiku.

Co jste dělal, abyste se odreagoval?

Díval jsem se na seriály a filmy na Netflixu. Druhý způsob byl takový netradiční. Soused má malé děti, se kterými jsme si chodili ven hrát.

Tím jste se udržel v kondici?

Nejdříve přišel takový zmar, skoro nic jsem neměl chuť dělat. Po měsíci mi trenér začal posílat plány. Tak jsem doma posiloval, hodně jsem skákal přes švihadlo. Pak už jsme chodili s koučem ven, posilovali jsme a běhali. Na konci května jsme se naštěstí dostali i na kurty.

Squash se hraje v uzavřeném prostoru. Museli jste asi dodržovat přísná opatření.

Všichni už trénovali, my s tím začínali snad úplně poslední. Na kurtu jsme museli být vždy maximálně dva. To se striktně dodržovalo. Když vstoupil trenér, jeden hráč šel ven. Kurtů se otevřelo málo, bylo složité se na ně vůbec dostat.

Opatření na vás čekají i na pražském turnaji. Například: hráči si musejí vytřít kurt sami a nesmějí si otírat ruce o stěnu. Je to moc nepříjemné?

Je to spíše o zvyku. Člověk má své rituály, mezi výměnami si oddychne, otře se o stěnu, urovná si přitom myšlenky. Řekli nám, že jednou za set si budeme moci vzít ručník a otřít se. To je dostačující. A že si musíme sami utřít kurt? Já rybičky nehážu, záleží na soupeři, jestli je bude skákat. Jinak není co uklízet.

Už se na turnaj těšíte?

Jako malý kluk. Jsem moc rád, že budeme konečně hrát turnaj. Navíc v Praze, tedy za rohem.

Jste schopný odhadnout svou formu?

Vůbec. Rád bych navázal na výkony, kterými jsem se prezentoval před pauzou. Jestli se to podaří, uvidíme až na místě.

Favorité jsou, zdá se, jasní.

Greg (Gaultier) se vrací po zranění, teď je kolem stovky, ale reálně hraje jako borec z top 10. Normálně by na takový turnaj nejel, ale má nízký rating. Rafi (Kandra) by tu taky těžko hrál. To jsou dva největší favorité, my ostatní se je pokusíme zaskočit.

Zahrát si proti nim je pro vás lákavé, že?

S Gregem už jsem několikrát trénoval, žije totiž v Praze. Rafiho znám také dlouho, hrál jsem s ním, ale samozřejmě ne na světovém okruhu. Kdybych se dostal do semifinále, narazím na Grega. Nikdy jsem proti němu na PSA turnaji nenastoupil. Byl by to pro mě zážitek, snad bych ho i potrápil. Pokusím se tam probojovat. To je můj první cíl.