O domácí tituly se squashisté utkají v kategoriích od jedenácti až do devatenácti let a své naděje vyšlou do turnaje také brněnské kluby. „Náš Squash Viktoria je společně s Moravskou Slavií adept na zisk nejvíc medailí,“ potvrdil vysoké ambice trenér pořádajícího oddílu a také české juniorské reprezentace Jan Břeň.

Z Viktorie zaútočí na zlaté medaile do patnácti i do sedmnácti let Riana Alexová, v nejprestižnější kategorii chlapců do devatenácti let pak Marek Panáček. „Šanci máme také u chlapců do jedenácti let v podání Jiřího Hartmanna,“ doplnil kouč.

Moravská Slavia hodně očekává od Martina Štěpána v kategoriích do třinácti i patnácti let a Karolíny Šrámkové do třinácti let. V nejstarší skupině dívek má velkou šanci Eliška Jičínská.

V pátek začínají zápasy v půl desáté dopoledne, víkendová utkání play-off od devíti. V Sobotu přibližně ve čtyři hodiny odpoledne se návštěvníci dočkají exhibice, v neděli vrcholí turnaj finálovými bitvami až do čtyř hodin.

Do Brna se juniorský šampionát vrátil po pěti letech, předcházející ročníky hostila Praha.